S’agit-il du premier chargeur mural 140 W d’Anker avec écran ?

Plus tôt ce mois-ci, des détails divulgués et une image du chargeur ont été partagés avec le Sous-reddit Anker par utilisateur joshuadwx. Le chargeur mural Zolo offrirait une puissance maximale de 140 W partagée sur trois ports USB-C et un seul port USB-A. Deux de ses ports USB-C pourront charger des appareils à des vitesses allant jusqu’à 140 W si rien d’autre n’est branché, tandis que les ports USB-C et USB-A restants peuvent fournir respectivement 40 W et 33 W de puissance.