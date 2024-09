S’agit-il d’allergies ou de rhume des foins ? Conseils d’experts pour identifier et gérer les symptômes – SwiftCurrentOnline.com

Au fil des saisons, de nombreuses personnes commencent à ressentir les signes révélateurs d’allergies ou de rhume des foins. Cependant, les symptômes se chevauchent et il peut être difficile de déterminer la cause de votre inconfort. Le Dr Stanley Enebeli, médecin hygiéniste à la Saskatchewan Health Authority, explique les différences entre ces affections courantes.

Les allergies surviennent généralement à la même période chaque année en raison de l’exposition au pollen des arbres, des graminées ou des mauvaises herbes. « Cette exposition au pollen peut donc déclencher diverses réactions allergiques, notamment des symptômes de rhume des foins », explique Enebeli.

Le rhume des foins, ou rhinite allergique, survient lorsque le pollen pénètre dans l’organisme et est identifié à tort comme une menace.

« Si vous souffrez de rhinite allergique ou de rhume des foins, votre corps réagit à ces allergènes du pollen en libérant des substances chimiques qui provoquent des symptômes au niveau du nez. Il peut s’agir d’éternuements, de congestion et d’écoulement nasal. »

La même exposition au pollen peut également entraîner une conjonctivite allergique, qui est une inflammation de la muqueuse oculaire. « La conjonctivite allergique résulte de l’exposition à des allergènes comme le pollen. Les symptômes comprennent des yeux rouges, larmoyants et qui démangent. Il est important de noter que la quantité et le type de pollen dans l’air varient selon la saison », a-t-il ajouté.

Les concentrations de pollen sont généralement plus élevées pendant les mois les plus chauds, ce qui explique pourquoi les allergies ont tendance à se manifester à la même période chaque année, explique Enebli. « Les personnes souffrant de problèmes respiratoires comme l’asthme peuvent également être plus sensibles au pollen. Des concentrations de pollen plus élevées et des saisons polliniques plus longues peuvent accroître la sensibilité, ce qui peut déclencher des crises d’asthme et affecter la productivité au travail ou à l’école. Voilà donc un aperçu rapide des allergies saisonnières et du rhume des foins », explique Enebli.

Pour les personnes allergiques au pollen ou asthmatiques, Enebeli propose quelques conseils utiles.

« Limitez votre temps passé à l’extérieur lorsque les niveaux de pollen sont élevés. Évitez de vous toucher les yeux à l’extérieur et veillez à vous laver les mains avant de vous toucher les yeux à l’intérieur. Prenez une douche après être sorti pour éliminer le pollen de votre peau et de vos cheveux. Pensez à changer de vêtements après avoir été à l’extérieur. Garder les fenêtres fermées pendant la saison du pollen et utiliser des filtres à haute efficacité dans votre système de chauffage, de ventilation et de climatisation peuvent également aider », conseille-t-il.

Il souligne également l’importance de consulter un professionnel de la santé si vous souffrez d’asthme afin de vous assurer que vous avez les médicaments appropriés. La plupart des réactions allergiques sont bénignes et peuvent souvent être gérées à domicile.

« Pour de nombreuses personnes, des traitements maison comme prendre une douche chaude ou boire beaucoup d’eau peuvent soulager les symptômes. Cependant, si les remèdes maison ne fonctionnent pas ou si vous ressentez des symptômes graves tels que des saignements de nez, de la toux, une respiration sifflante ou des difficultés respiratoires, consultez un médecin », recommande Enebeli.

Dans les cas moins graves, des médicaments en vente libre peuvent également être efficaces.