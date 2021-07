S’agenouiller sous la pression ? Les Jeux olympiques incluront des images d’athlètes manifestant sur les réseaux sociaux dans un revirement de politique apparent

Des joueuses de plusieurs équipes de football féminin se sont mises à genoux avant leurs matchs d’ouverture des Jeux de Tokyo 2020 mercredi.

Cependant, les images n’étaient pas incluses dans les packages officiels des faits saillants des Jeux olympiques fournis aux médias qui n’ont pas diffusé l’action en direct, ni dans aucune des sorties officielles des Jeux de Tokyo sur ses différents canaux de médias sociaux.

Un rapport du journal britannique The Guardian a affirmé que les responsables du CIO et de Tokyo avaient interdit à leurs équipes de médias sociaux de publier des images d’athlètes se mettant à genoux, même si une concession a été faite en vertu de la règle 50 de la Charte olympique avant les Jeux pour permettre aux concurrents de faire le geste. .

Dans un revirement apparent pour faire de ses comptes de médias sociaux une zone sans protestation, le CIO a maintenant déclaré qu’il inclurait des images d’athlètes manifestant.

« Le CIO couvre les Jeux sur ses plateformes détenues et exploitées et ces moments seront également inclus », a déclaré l’organisation jeudi, a rapporté l’AP.

La cérémonie d’ouverture officielle de Tokyo 2020 a lieu vendredi, bien que des événements tels que le football masculin et féminin aient déjà commencé.

Les équipes féminines de Grande-Bretagne et du Chili se sont toutes deux agenouillées avant leur match et ont été suivies par des équipes comme les États-Unis, la Suède et la Nouvelle-Zélande.

L’équipe australienne, connue sous le nom de Matildas, a posé avec un drapeau aborigène avant son match contre la Nouvelle-Zélande.

Les concessions signifient que des gestes tels que mettre un genou ou lever le poing sont autorisés avant les événements, mais le CIO n’autorisera aucune forme de protestation sur le podium lors des cérémonies de remise des médailles. Tout athlète qui le fait s’expose à des mesures disciplinaires.