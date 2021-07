Sage-femme, 47 ans, laissée traumatisée après que des yobs l’aient bombardée d’œufs, de farine et d’eau alors qu’elle conduisait sa voiture

Une SAGE-FEMME a été traumatisée après qu’une bande de voyous l’ait bombardée d’œufs, de farine et d’eau alors qu’elle conduisait sa voiture.

Laney Holland travaillait au moment de l’incident, rendant visite aux futures mamans vulnérables à Coventry, dans les West Midlands, pendant la pandémie.

L’employé du NHS conduisait sa Mercedes Classe C argentée avec le toit souple baissé à cause de la canicule torride de la semaine dernière.

Laney, 47 ans, a ensuite été bombardée par les triples missiles désordonnés qui l’ont laissée, elle et sa voiture, couvertes.

Elle a appelé les flics après l’attaque choquante, qui ont depuis lancé une enquête et tentent de retrouver le gang de jeunes.

La travailleuse de première ligne Laney avait effectué un travail vital dans la communauté et était en route pour son dernier rendez-vous du jour où elle a été attaquée par la foule.

Laney, de Northampton, a déclaré: «Je vais dans des zones vraiment vulnérables et risquées mais je ne suis jamais inquiet car j’ai une relation avec mes patients, un respect mutuel.

«Je pouvais voir qu’une bouche d’incendie avait été brisée et que l’eau coulait de partout.

« C’était une journée très chaude et j’avais été coincé à la clinique toute la matinée, alors j’avais baissé les fenêtres et le toit de ma décapotable – on pouvait clairement voir mon uniforme. »

Elle a expliqué qu’elle avait ralenti sa voiture en s’approchant de la grande flaque d’eau de la bouche d’incendie jaillissante afin de ne pas éclabousser les passants.

Laney a ajouté: « Alors que je ralentissais, un barrage d’enfants et d’adultes est venu vers moi.

« La première personne m’a lancé un œuf et il m’a touché droit dans les yeux. Je porte des lentilles de contact et j’avais vraiment du mal à voir.

La sage-femme a expliqué comment elle a ralenti lorsqu’elle a perdu la visibilité d’un œil, à quel point des voyous ont commencé à lui jeter de la farine et de l’eau.

Un sac de farine lui a heurté la tête et elle a fait une embardée, heurtant le bord du chemin dans sa voiture.

Elle a admis avoir paniqué avant de dire au gang : « J’ai dit ‘Les gars, je suis en uniforme et j’ai de l’électronique sur mon siège avant’ mais l’un d’eux vient de dire ‘Et ?’ et ils ont tous applaudi et ont continué à jeter des trucs.

« Ma voiture était complètement détruite. Cela n’a dû durer que quatre minutes environ, mais mon Dieu, c’était comme une éternité.

Laney a désespérément essayé de relever son toit et ses fenêtres, mais les idiots ont continué à lancer des canettes et des bouteilles remplies d’eau dans la voiture.

Il a projeté du liquide sur les cadrans et les boutons et même à l’intérieur du mécanisme pour soulever le toit.

Laney a déclaré que le groupe – dont l’âge allait d’environ neuf à plusieurs adultes adultes, ainsi que plusieurs femmes adultes, semblait complètement hors de contrôle.

Elle a dit qu’elle n’avait même pas réalisé à quel point la situation était grave jusqu’à ce qu’elle ait réussi à démarrer et se soit tenue sur le pas de la porte de son patient.

Elle a expliqué : « J’étais en pilote automatique. Je n’ai même pas réalisé jusqu’à ce que je me lève que mon uniforme était complètement trempé, imbibé d’œufs et couvert de farine.

Et quand elle est arrivée, sa patiente n’était en fait pas là – bien que son mari l’ait invitée à se laver, ce qu’elle a poliment refusé.

Laney s’est rendue à une station-service locale où elle a lavé sa voiture et un gentil travailleur a eu pitié d’elle et l’a laissée laver l’œuf de ses cheveux, tandis qu’un collègue a déposé un uniforme de rechange.

Laney a également déclaré qu’elle était submergée par le soutien d’amis et d’étrangers après avoir publié un article sur l’incident sur Facebook.

Et elle a été inondée d’offres d’entreprises locales qui ont déclaré qu’elles feraient un service de voiturier gratuit pour voir s’il y avait des dommages durables.

Laney a suggéré que l’attaque était peut-être à cause de sa voiture ou parce qu’elle s’était retournée et leur avait demandé de s’arrêter.

Mais elle insiste sur le fait qu’elle a traversé cette zone chaque semaine et qu’elle n’a jamais eu de problèmes.

Elle a ajouté : « Je pense que c’était peut-être une farce qui est devenue complètement incontrôlable.

« Je sais que ce n’était pas une attaque personnelle contre moi parce que certaines des voitures devant moi au lave-auto en avaient clairement fait l’expérience aussi.

«Je pense que c’était juste un épisode vraiment étrange qui est devenu vraiment incontrôlable. Il y a beaucoup de signes dans les hôpitaux sur les abus envers les travailleurs de première ligne, mais il n’y a rien dans la communauté.

« Il y a dix mois, ils nous applaudissaient et maintenant ils nous lancent des choses ?

« Je ne pense certainement pas que c’était personnel, mais la prochaine fois que j’irai là-bas, je pense que je prendrai la voiture de mon mari. »

Un porte-parole de la police des West Midlands a déclaré: «Nous avons reçu un appel concernant une agression sur une route à Coventry vers 15h30 mercredi 21 juillet.

« Il est entendu qu’une femme dans la quarantaine a été heurtée avec des œufs par un groupe de jeunes alors qu’elle se trouvait dans sa voiture.

« Nous avons pris rendez-vous pour parler à la femme afin d’obtenir de plus amples informations.

