Les scientifiques du comité consultatif de Sage ont exhorté le Premier ministre à augmenter la règle des deux mètres à trois mètres, selon un rapport.

Le plus haut groupe de conseil scientifique du gouvernement souhaite que la mesure passe de « un mètre plus » à « deux mètres plus », le Courrier quotidien a signalé.

Cette décision modifierait en fait la limite de la distance sociale à trois mètres (presque 10 pieds).

Interrogé sur la question de savoir si une règle des trois mètres était envisagée, un porte-parole de Downing Street a déclaré au journal: « Il n’y a actuellement aucun projet de changement des règles de distanciation sociale. Cependant, tout est maintenu sous contrôle ».

Cela survient alors que Boris Johnson envisage une vague de nouvelles restrictions plus strictes pour endiguer la flambée des cas de coronavirus au Royaume-Uni.