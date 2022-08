Sagar Parekh d’Anupamaa, Aishwarya Sharma de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et bien d’autres – Rencontrez les instagrammeurs TV de la semaine

Il est temps de surfer sur les pseudos Instagram de nos célébrités pour vérifier qui a publié quoi sur les réseaux sociaux récemment. Cette semaine, nous avons Sagar Parekh, Aishwarya Sharma, Divyanka Tripathi, Tejasswi Prakash et plus de célébrités qui ont conquis nos cœurs et se sont rendues sur les Instagrammers TV de la semaine. Il est si difficile de choisir parmi les différents messages que nos célébrités de la télévision populaires partagent en ligne. Remarquez, malgré leur travail acharné sur les plateaux, ils ne manquent pas non plus de divertir leurs fans sur les réseaux sociaux. Découvrons les Instagrammers TV ici:

Sagar Parek

Le nouveau Samar d’Anupamaa alias Sagar Parekh a conquis beaucoup de cœurs avec sa séquence d’entrée. Et il gagne aussi les cœurs avec sa vidéo reel avec Rupali Ganguly. La bobine de Sagar et Rupali est la preuve qu’ils ont déjà réussi et sont prêts à basculer et Anupamaa et Bakuda dans le spectacle.

Shraddha Arya

L’actrice de Kundali Bhagya Shraddha Arya est une beauté magnifique. Elle a récemment partagé quelques jolies photos d’elle en tant que Preeta. Shraddha est vu dans un sari blanc pur. Elle est exceptionnellement jolie et les fans l’ont appelée Blanche-Neige.

Anouchka Sen

Le 4 août, Anushka Sen a célébré son 20e anniversaire et quel anniversaire mémorable ce fut. L’actrice était à Paris et juste à côté de la Tour Eiffel lorsque l’horloge sonna 4 heures, marquant son 20e anniversaire.

Erica Fernandes

Erica a récemment fait une déclaration dans un magnifique sari violet. Elle a ajouté la chanson Kesariya de Brahamstra en arrière-plan. Elle était très jolie dans le sari alors qu’elle montrait son côté gracieux.

Aishwarya Sharma

Le Pakhi de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est un goofball dans la vraie vie. Elle adore fabriquer des bobines et suivre les tendances. Aishwarya a recréé une bobine du dialogue Naagin 6 de Tejasswi Prakash et c’est tellement incroyable.

Divyanka Tripathi

Divyanka a partagé ce qu’elle aime le plus dans la fabrication des rouleaux. Bien qu’elle aime faire face à la caméra, elle aime cliquer et éditer davantage. Voici une vidéo cool qu’elle a partagée il y a quelques jours.

Sumbul Toukir

Grâce à Ravivaar avec Star Parivaar, Sumbul Touqeer Khan et Pranali Rathod alias Imlie d’Imlie et Akshara de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sont devenus des amis rapides. Sumbul a récemment fait une bobine, un BTS avec elle-même, Pranali et l’actrice d’Anupamaa Madalsa Sharma.

Jannat Zubair

La célébrité de Khatron Ke Khiladi 12, Jannat Zubair, a partagé une vidéo d’elle-même avec sa meilleure amie Shivangi Joshi et son frère Ayaan Zubair. Les deux beautés posent pour la caméra tandis que le pauvre petit frère tient toutes leurs affaires et clique également sur les photos.

Tejaswi Prakash

Pratha/Kiara de Naagin 6, alias Tejasswi Prakash, a mis le feu à Instagram avec un chemisier dos nu dans un sari imprimé. Elle avait l’air si sexy. Découvrez les images ici:

Fayçal Cheikh

Faisal Shaikh, alias M. Faisu, de Khatron Ke Khiladi 12, a partagé une vidéo avec nul autre qu’Aamir Khan lui-même. Ils ont tous deux recréé le dialogue Andaaz Apna Apna. C’est une bobine tellement amusante. Vérifiez le ici:

C’est tout dans les Instagrammers TV de la semaine.