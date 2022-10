Sagar Dangi remporte deux médailles

Sagar Dangi s’est avéré être la star de l’Inde, remportant une médaille d’or et d’argent dans l’équipe masculine junior de pistolet à air comprimé à 10 m et dans les épreuves individuelles au Championnat du monde ISSF Rifle / Pistol vendredi.

Au cours d’une journée mitigée, l’Inde a remporté quatre autres médailles, dont une d’or, à la fin de la neuvième journée de compétitions.

L’Inde compte désormais 30 médailles – 11 d’or, sept d’argent et 12 de bronze – et se place confortablement derrière la Chine à la deuxième place du classement.

Un quota des Jeux olympiques de Paris a échappé à Anjum Moudgil alors qu’elle a terminé sixième de l’épreuve féminine du 50 m Rifle 3 positions. Mais, sa performance au premier tour au pistolet 25 m féminin et au 3P masculin laissait espérer plus.

Dangi (argent) et Varun Tomar (bronze) dans le pistolet à air comprimé 10 m masculin junior, Nancy et Sri Karthik Sabari Raj Ravishankar (bronze) dans l’équipe mixte junior de carabine à air comprimé 10 m et Dangi, Tomar et Samrat Rana – or dans le 10 m air masculin Épreuve par équipe junior Pistolet – a remporté des médailles pour l’Inde vendredi.

Après avoir remporté l’argent et le bronze dans les épreuves individuelles, Dangi et Tomar ont fait équipe avec Samrat Rana dans la compétition par équipe pour remporter confortablement la première étape de qualification avec un score de 867, puis la deuxième étape du top huit avec 577 pour se qualifier pour le match pour la médaille d’or. contre l’Ouzbékistan, composé de Mukhammad Kamalov, Ilkhombek Obidjonov et Veniamin Nikitin.

Le trio indien a rapidement pris les devants 6-0 en finale et à moins d’un blip de Tomar dans la quatrième série, de Rana dans la sixième, des deux dans la huitième et de Dangi lui-même dans la 10e, les Indiens se sont avérés beaucoup trop cohérent collectivement pour sortir vainqueurs par 16-8 marge.

Plus tôt dans l’épreuve individuelle, Dangi avait perdu 12-16 dans un autre affrontement pour la médaille d’or entre l’Inde et la Chine, cette fois contre Gao Jinkang dans un duel serré.

Dangi et Tomar ont fait un Inde 1-2 en qualifications tôt le matin avec des scores de 588 et 583 de la ronde de 60 coups.

Ils ont ensuite pris un bon départ dans le tour de classement avec Dangi en tête après cinq tirs et Tomar deuxième. Mais à la fin du 20e coup, Gao avait pris les devants.

Avec l’Italien Matteo Mastrovalerio ayant une cinquième série médiocre, Tomar a réussi à obtenir sa médaille de bronze et Dangi est entré dans le match pour la médaille d’or contre les Chinois.

Dans la course finale à 16 points et au titre de champion du monde junior, Dangi a pris une avance de 4-2 au début, mais Gao a riposté pour ouvrir une avance de 8-4.

Dangi a ensuite égalé les scores à 10-10 avec Gao frappant trois 9 consécutifs. Cependant, c’était bientôt 14-10 en faveur de Gao et malgré la victoire de l’Indien une série de plus, il a dû se contenter de l’argent.

Dans le 3P féminin, deux autres Indiennes – Ashi Chouksey et Sift Kaur Samra – ont terminé 33e et 53e avec des scores de 582 et 577 respectivement.

Miao Wanru, de Chine, a remporté l’or dans l’épreuve tandis que la Norvège a remporté deux des trois quotas parisiens restants, les États-Unis remportant l’autre.

