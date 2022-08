Sagar Ahlawat et Jasmine Lamboriya rejoignent Amit Panghal alors que l’Inde assure sept médailles de boxe

Deux nouvelles stars sont apparues ici jeudi alors que les débutants Sagar Ahlawat et Jasmine Lamboriya ont rejoint le chevronné Amit Panghal alors que l’Inde a confirmé sept médailles en boxe aux Jeux du Commonwealth.

Plus tard dans la journée, Rohit Tokas, qui a eu 29 ans le 1er août, a remporté une victoire dominante 5-0 sur Xavier Mata’afa-Ikinofo de Niue pour également passer aux quatre dernières étapes et assurer la septième médaille pour l’Inde du bague.

La plus grande découverte a été Ahlawat dans la catégorie des poids super lourds masculins de +91 kg alors que le joueur de 22 ans a poursuivi sa course de rêve lors de ses débuts internationaux pour offrir un autre spectacle superlatif et réserver un affrontement en demi-finale avec Ifeany Onyekwere du Nigéria.

Après avoir battu l’ancien olympien Maxme Njieyo du Cameroun par un verdict unanime 5-0 lors de son premier tour, Ahlawat a eu la tâche facile dans les quarts en portant de puissants coups sur Keddy Evans Agnes des Seychelles pour se qualifier pour les demi-finales avec un score identique.

Le fait qu’il ait commencé la boxe il y a seulement cinq ans en dit long sur le courage et le courage d’Ahlawat, fils d’un pauvre fermier du village de Dhandlan du district de Jhajjar dans l’Haryana.

« Nous n’avons que deux acres de terre et je passais toute la journée à cultiver avec mon père. Il y avait beaucoup de lutte et j’ai dû rejoindre la boxe pour changer notre fortune », a-t-il déclaré à PTI.

Le pugiliste a été intronisé dans le camp national après avoir commencé à gagner au niveau universitaire, et il n’y avait pas de regard en arrière pour Ahlawat, qui est maintenant un employé de Northern Railway.

“Mon père m’a dit de faire de mon mieux, et je suis maintenant confiant de gagner une médaille d’or”, a-t-il déclaré.

Pour Jasmine, cependant, ce fut un combat difficile et elle a dû tout donner après un premier tour dominant pour l’emporter sur la Néo-Zélandaise Troy Garton par un verdict partagé 4-1 en quart de finale des poids légers féminins (60 kg).

Faisant ses débuts au CWG, Jasmine, la fille d’un agent de sécurité à Bhiwani, a réalisé un excellent premier tour en submergeant son adversaire avec ses mouvements fluides et ses coups cliniques.

Étant plus courte, Garton a eu recours à une approche ultra-agressive au deuxième tour, ce qui a pris l’Indienne par surprise car elle a été acculée principalement au bord du ring.

“J’ai dû rebondir au troisième tour et je me suis d’abord gardée contre elle avant de porter les coups”, a déclaré Jasmine, médaillée de bronze du Championnat d’Asie en 2021.

Un jour après que l’Inde a confirmé trois médailles – Nikhat Zareen (50 kg), Nitu Ganghas (48 kg) et Mohd Hussamudin (57 kg) – l’ancien médaillé d’argent des Championnats du monde Pangal a lancé la procédure pour le pays au National Exhibition Centre, battant l’Ecossais Lennon Mulligan par un dominant la marge 5-0.

Chez les hommes 48-51kg poids mouche, ce fut un verdict unanime en faveur du gaucher indien, qui avait décroché une médaille d’argent lors de la dernière édition à Gold Coast.

Le combat n’était pas de grande qualité, mais Panghal l’a emporté sur son jeune adversaire écossais, le fatiguant avec sa solide défense. Il a gagné des points avec des contre-attaques féroces occasionnelles.

Au cours des deux premiers tours, l’Indien de 26 ans a utilisé une approche de garde pour inviter Mulligan à passer à l’offensive, mais est resté hors de sa portée avec un jeu de jambes agile.

Entre les deux, il a décroché quelques coups du gauche pour secouer l’écossais de 20 ans et, au dernier tour, a déclenché un barrage de combinaisons “un-deux” (un coup gauche suivi d’un croisement droit).

Mulligan, en fait, a obtenu un décompte permanent et à la fin du deuxième tour, l’écriture était sur le mur, car Panghal était assuré de sa deuxième médaille CWG.

Panghal aura une demi-finale difficile contre l’olympien de Tokyo Patrick Chinyemba de Zambie, mais l’Indien semblait confiant.

“Je suis confiant de remporter la médaille d’or, surtout après cette performance”, a déclaré Panghal.

“J’ai travaillé sur mon endurance et mon jeu de jambes et je me sens si fort parce que je sais que je peux gagner chaque combat”, a-t-il ajouté.

Parlant de son combat en quart de finale, il a déclaré: «C’était un bon combattant, mais j’étais bien meilleur. Je ne l’avais jamais boxé auparavant, donc je ne savais pas grand-chose sur lui, mais j’avais une stratégie et cela a très bien fonctionné. J’ai frappé et bougé, frappé et bougé.

