UNEirbnb a été critiqué pour avoir promu des propriétés de groupe en Écosse, malgré la prolongation du verrouillage du pays hier, jusqu’en février.

La société de location à court terme annonce actuellement plus de 300 propriétés rien qu’à Édimbourg, L’écossais rapports – bien que tout voyage non essentiel soit actuellement interdit.

L’écrivain David Weinczok, un résident local, s’est adressé à Twitter pour se plaindre des groupes restant dans la ville: «Bravo à @Airbnb pour avoir pris des réservations au plus fort d’une pandémie – actuellement 89 dans la seule ville de New Town / North Edinburgh.

«Avant de dire que cela pourrait être à des fins essentielles, etc., dites-le au groupe de plus de 10 gars bourrés et criards qui m’ont empêché de dormir les deux dernières nuits. Signalez-les aujourd’hui. »

Cependant, Airbnb a publié une déclaration soulignant que les séjours ne sont proposés que «conformément aux directives du gouvernement».

Il se lit comme suit: « Des verrouillages sont en place dans toute l’Écosse et les séjours sur Airbnb ne sont disponibles que dans des circonstances limitées, conformément aux directives du gouvernement. Cela est clairement indiqué sur notre site Web, qui limite les réservations à ces exemptions légales.