Cela a été un lourd à frapper quelques mois, et maintenant les acteurs du jeu vidéo pourraient être intégrés dans le mix.

Pas de recherche Google AI, je n’ai pas besoin d’en savoir plus sur les « avantages de l’esclavage »

Par Date limitele conseil d’administration de SAG-AFTRA a voté à l’unanimité en faveur autoriser une grève au cas où sa prochaine réunion de négociation avec l’industrie du jeu échouerait. Le processus de vote aura lieu du mardi 5 septembre au lundi 25 septembre. Selon le média, les négociations incluront des sociétés telles qu’Activision, EA, Jeux insomniaques, et Jeux WB. SAG-AFTRA vise à sécuriser protections contre l’IA et des augmentations de salaire de 11 % rétroactivement jusqu’à l’expiration (suivies d’augmentations de 4 % au cours des deuxième et troisième années de l’accord), similaires à celles qui travaillent sous contrat de cinéma et de télévision. Les exigences supplémentaires incluent la présence d’un médecin pour les cascades ou les travaux dangereux effectués comme sur les plateaux de cinéma ou de télévision, l’interdiction des cascades lors des auditions auto-enregistrées et la protection contre le stress vocal.

«Une fois de plus, l’intelligence artificielle met nos membres en danger en réduisant leurs possibilités de travailler», a écrit Fran Drescher, présidente de la SAG-AFTRA. Et une fois de plus, la SAG-AFTRA résiste à la tyrannie au nom de ses membres.

Le directeur des négociations de la Guilde, Duncan Crabtree-Ireland, a ajouté sur sa déclaration, affirmant que « les artistes de capture de voix et de performances qui donnent vie aux personnages de jeux vidéo méritent un contrat qui reflète la valeur qu’ils apportent à l’industrie du jeu multimilliardaire. L’IA de capture de voix et de performance fait déjà partie des utilisations les plus avancées de l’IA… Sans protections contractuelles, les employeurs demandent aux artistes de participer sans le savoir à l’extinction de leur talent artistique et de leurs moyens de subsistance.

La dernière fois que SAG-AFTRA et l’industrie du jeu se sont affrontés, c’était en 2016, et cela a duré 183 jours (soit un peu plus de six mois). L’accord sur les médias interactifs conclu entre les deux parties a été prolongé au-delà de sa date d’expiration initiale dans le cadre du processus de renégociation. Mais SAG-AFTRA a affirmé que les studios « n’avaient pas réussi à résoudre le problème ». [our] besoins » pendant cette période prolongée, d’où la menace potentielle d’une grève.

Les commentaires complets de la SAG-AFTRA sur l’autorisation de grève peuvent être lus ici.

