Pour les artistes qui sont toujours en grève, Halloween cette année ne consistera pas à suivre l’air du temps. La Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) a a demandé aux membres d’éviter de se déguiser en personnages du « contenu frappé ». Cela signifie pas de couples Barbie-Ken, pas de Wednesday Adams se lançant dans des séquences de danse emblématiques, et certainement pas de super-héros Marvel.

Pourquoi l’avenir du streaming n’impliquera peut-être pas Netflix ou Disney+ | Quelle est la prochaine étape pour le streaming ?

Pour éviter de violer la grève, ils devraient « choisir des costumes inspirés de personnages et de figures généralisés – fantôme, zombie, araignée, etc. » le syndicat a prévenu.

Ceux qui renoncent à ces directives et choisissent néanmoins de se déguiser en personnages de cinéma et de télévision ont été priés de ne pas publier leurs photos sur les réseaux sociaux. Le raisonnement est probablement que l’approbation du public empiète sur le territoire de publicité ou d’activité promotionnelle— des choses qui ne sont pas autorisées, outre les tirs et les auditions, pendant les grèves.

Avec des pourparlers entre la SAG-AFTRA et les sociétés de divertissement déraillé, la grève des artistes approche de son 100ème jour. Les lignes directrices du syndicat suggèrent qu’il ne s’attend pas à ce qu’un accord sur de meilleurs salaires, la diffusion des résidus, la protection contre l’IA, etc., soit conclu dans les 10 prochains jours.

Costumes d’Halloween en 2023, en chiffres

12,2 milliards de dollars : Selon la National Retail Federation (NRF), les dépenses record pour Halloween devraient atteindre 10,6 milliards de dollars en 2022. Cela inclut ce qui devrait être un montant record de 4,1 milliards de dollars dépensés en costumes, contre 3,6 milliards de dollars il y a un an.

1: Le classement des recherches de costumes « Barbie », selon l’outil Google Trends Halloween Frightgeist. Wednesday Addams est le sixième costume le plus recherché.

1,8 million: Les adultes qui ont l’intention de se déguiser en Barbie, le personnage principal de le film qui a rapporté un milliard de dollars avec Margot Robbie qui a fait ses débuts en juillet, selon les données de la NRF. « Quand les fêtes commenceront, nous verrons beaucoup de Barbie », Marisa Uzzolino, responsable des relations personnelles pour Spirit Halloween, la plus grande chaîne de vente au détail de costumes d’Halloween aux États-Unis, a déclaré à l’édition matinale de NPR. «Barbie occidentale, Barbie patineuse, Ken patineuse.» D’autres costumes populaires parmi ceux-ci proviennent de la famille Addams et des Teenage Mutant Ninja Turtles, des sorties télévisées et cinématographiques qui ne sont pas proposées aux membres de la SAG-AFTRA.

160 000+ : Le nombre d’acteurs, d’annonceurs, de journalistes de radiodiffusion, de danseurs, de DJ, de rédacteurs de nouvelles, de rédacteurs de nouvelles, d’animateurs de programmes, de marionnettistes, d’artistes d’enregistrement, de chanteurs, de cascadeurs, d’artistes de voix off et d’autres professionnels des médias représentés par SAG-AFTRA.