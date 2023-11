SAG-AFTRA et Hollywood Studios conviennent d’un accord pour mettre fin à la grève des acteurs

L’une des plus longues crises du travail de l’histoire d’Hollywood touche enfin à sa fin.

SAG-AFTRA, le syndicat représentant des dizaines de milliers d’acteurs, a conclu mercredi un accord de principe pour un nouveau contrat avec des sociétés de divertissement, ouvrant ainsi la voie à la reprise du secteur américain du cinéma et de la télévision, estimé à 134 milliards de dollars.

Les chaînes de montage d’Hollywood sont quasiment à l’arrêt depuis mai en raison de deux grèves d’écrivains et d’acteurs, entraînant des difficultés financières pour les studios et pour de nombreux acteurs. deux millions d’Américains — maquilleurs, constructeurs de décors, repéteurs de lieux, chauffeurs, directeurs de casting — qui occupent des emplois directement ou indirectement liés à la réalisation d’émissions de télévision et de films.

Bouleversés par la rémunération des services de streaming et craignant le développement rapide de la technologie de l’intelligence artificielle, les acteurs ont rejoint les scénaristes sur les piquets de grève en juillet. Les scénaristes s’étaient retirés en mai pour des raisons similaires. C’était la première fois depuis 1960, lorsque Ronald Reagan était à la tête du syndicat des acteurs et que Marilyn Monroe jouait encore dans des films, que les acteurs et les écrivains étaient tous deux en grève.

La Writers Guild of America, qui représente 11 500 scénaristes, a conclu un accord de principe avec les studios le 24 septembre et a mis fin à sa grève de 148 jours le 27 septembre. Dans les prochains jours, les membres de la SAG-AFTRA voteront pour savoir s’ils acceptent ou non l’accord de leur syndicat. accord, qui comprend des gains considérables, comme des augmentations de rémunération pour les émissions et les films en streaming, un meilleur financement des soins de santé, des concessions des studios sur les auditions auto-enregistrées et des garanties que les studios n’utiliseront pas l’intelligence artificielle pour créer des répliques numériques de leurs portraits sans paiement ou approbation.