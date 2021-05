Saffron Beach se dirige vers les 1000 guinées irlandaises | Actualités des courses

Jane Chapple-Hyam a choisi d’aller pour les Tattersalls Irish 1,000 Guinées ensuite avec Saffron Beach.

La pouliche de New Bay était une belle dauphine de la Terre Mère d’Aidan O’Brien dans les 1000 Guinées à Newmarket, et a une entrée dans les Chênes de Cazoo.

Mais Saffron Beach devrait s’en tenir à un kilomètre lorsqu’elle sera en action au Curragh le 23 mai.

Chapple-Hyam a déclaré: «Nous avons décidé de diriger Saffron Beach dans les 1 000 guinées irlandaises.

«Elle a été laissée dans les Oaks au cas où quelque chose se passerait en Irlande ou que les règles du gouvernement changeraient, parce que vivre à l’époque de Covid, des choses comme ça peuvent arriver.

« Les propriétaires sont tous sur la même longueur d’onde et sont impatients de l’envoyer en Irlande – où Adam (Kirby) la chevauchera. »

L’entraîneur du Suffolk espère que les conditions conviendront idéalement à Saffron Beach.

«Son pedigree suggère un mile et le Curragh est un mile plus difficile qu’il ne le serait ici à Newmarket», a-t-elle ajouté.

« Un peu de jus dans le sol ne la dérangera pas – nous avons vu à quel point elle a couru sur un terrain comme celui-là l’année dernière. Nous sommes là pour essayer.

« Aidan (O’Brien) aura probablement (vainqueur irlandais du 1000 Guineas Trial) Joan Of Arc et quelques autres videurs et gardes du corps de Ballydoyle – mais c’est une grande fille et elle se débrouillera.

«Elle n’est pas petite. C’est une bête solide.

« Elle n’a eu aucun problème depuis Newmarket, et son entraînement s’est bien passé et nous attendons maintenant avec impatience la semaine de dimanche. »