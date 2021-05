Saffron Beach pour l’entraînement d’Epsom Actualités des courses

Saffron Beach, finaliste des 1000 Guinées de Jane Chapple-Hyam, testera l’eau avec un galop d’hippodrome à Epsom avant que sa candidature pour les Chênes de Cazoo ne soit confirmée.

La pouliche a été deux fois gagnante dans sa campagne de deux ans, triomphant de ses débuts sur l’hippodrome avant de remporter le Groupe 3 Oh So Sharp Stakes la saison dernière.

Cette année, elle n’a été battue que de justesse à son retour dans les Nell Gwyn Stakes, puis à nouveau deuxième dans la Classique d’ouverture des pouliches de la saison.

Chapple-Hyam avait initialement prévu d’emmener Saffron Beach au Curragh ce week-end pour les 1000 guinées irlandaises, mais ce plan a été mis de côté.

La fille de New Bay détient une poignée d’autres entrées dans le groupe 1, les Oaks étant l’engagement le plus imminent le 4 juin.

Epsom organise généralement une matinée de galops «Breakfast With The Stars» avant ses deux classiques, avec une petite foule d’entraîneurs, de propriétaires et de médias présents.

L’événement se déroulera à huis clos cette année et Chapple-Hyam compte en profiter pour tester Saffron Beach sur la piste vallonnée d’Epsom.

« Elle se rend lundi au galop à huis clos à Epsom, le matin qu’ils tiennent devant le Derby et les Oaks », a déclaré l’entraîneur du Suffolk.

« Elle est réservée pour ça, et nous verrons comment elle s’y prend et puis prendrons une décision. Il n’y a pas de précipitation pour prendre une décision. »

Adam Kirby a monté Saffron Beach lors de ses quatre départs sur l’hippodrome, et Chapple-Hyam se fiera à son évaluation de la façon dont elle gère la descente de Tattenham Corner au poteau gagnant.

« Elle va bien et devrait partir lundi, et j’espère qu’Adam Kirby sera disponible pour venir la chevaucher », a-t-elle ajouté.

«J’ai parlé à Adam, alors nous allons juste la mettre en place et tout confirmer.

« Nous verrons si Adam est à l’aise avec elle qui descend la colline. Nous marquons les i et traversons les t, et nous avons hâte de le faire. »