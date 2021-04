Saffron Beach de Jane Chapple-Hyam tentera de maintenir son record invaincu et de prouver ses références en Guinée lorsqu’elle s’alignera pour les Lanwades Stud Nell Gwyn Stakes à Newmarket.

La fillette de trois ans a déjà remporté une victoire dans le groupe 3 après avoir remporté les Oh So Sharp Stakes en octobre.

Auparavant, la châtaigne était une gagnante impressionnante lors de ses débuts en septembre, à nouveau sur sept stades à Newmarket, et est donc invaincue en deux départs avant le match de mercredi.

«Elle va vraiment bien, elle a bien hiverné et nous attendons avec impatience sa course», a déclaré Chapple-Hyam.

« Elle est deux sur deux sur le parcours, alors je m’attendrais à un spectacle audacieux de sa part. »

Le déroulement du Rowley Mile est actuellement décrit comme bon, ce que Chapple-Hyam estime que sa pouliche appréciera après avoir affronté un sol mou en remportant l’Oh So Sharp.

«Nous étions plus préoccupés de la faire fonctionner sur le soft», dit-elle.

« Nous savons qu’elle aime le bon terrain à l’entraînement, alors elle en sera heureuse. »

Le sacré de William Haggas, qui commence sa saison de trois ans après une campagne juvénile bien remplie et réussie, est également impliqué.

Placée dans le Queen Mary, le Lowther et le Flying Childers, elle a déçu dans le parc Cheveley mais se serait entraînée.

«Elle est géniale, elle a bien hiverné et elle a l’air d’être physiquement développée et renforcée», a déclaré Chris Richardson, directeur général du propriétaire Cheveley Park Stud.

«Elle semble être en bonne forme, alors nous verrons si elle est potentiellement un cheval Guinéas ou si le voyage pourrait être un peu loin pour elle.

« Il y a beaucoup à jouer et elle est en grande forme. »

Une autre chance majeure est la Divine Light de Charlie Appleby, une pouliche Kingman qui a remporté plus de sept stades lors de ses débuts à Newmarket en octobre.

« Divine Light est une pouliche pointue, avec un parcours et une distance à son actif », a déclaré l’entraîneur à www.godolphin.com.

« Cela ressemble à un renouveau compétitif de la course et cela devrait nous dire où nous en sommes avec elle. »

Roger Charlton a également une chance en direct dans la course, avec Love Is You vainqueur de ses deux départs à ce jour, y compris un triomphe impressionnant dans les Listed Radley Stakes à Newbury.

Jason Watson, qui était à bord pour les deux victoires et reprend le volant.

« Love Is You est excitante, elle a bien hiverné et a fière allure », a déclaré Watson.

«Steve Raymont, qui la chevauche tous les jours, a été très heureux avec elle.

«Je ne me suis pas assis sur elle, mais j’ai confiance en l’équipe et en ce qu’elle pense et je pense qu’elle devrait bien courir.

«Même si elle a gagné à Ascot et Newbury, qui sont des pistes assez égales, je ne pense pas que Newmarket sera un problème car elle est plutôt bien équilibrée.

«Elle a gagné sur un terrain difficile à la fin de la saison, mais je ne pense pas qu’elle ait nécessairement besoin de ce terrain. Je pense que ce qu’elle veut, c’est du bon terrain.

« L’endurance ne sera pas un problème, alors qu’elle a l’air plus forte cette année et cela semble avoir un peu augmenté sa vitesse. »

Frankie Dettori sera partenaire de Star Of Emaraaty pour John et Thady Gosden, la pouliche ayant son premier départ depuis qu’elle a quitté la cour de Kevin Ryan.

« Star Of Emaraaty a été achetée par Teruya Yoshida, qui l’a gentiment placée avec John », expliqua Dettori.

« Ce sera intéressant de voir où nous en sommes avec elle car l’hiver peut changer beaucoup de choses, mais elle est déjà gagnante du Groupe 3 et j’ai hâte de voir ce que nous découvrirons. »

Tawhub, un compagnon stable de Star Of Emaraaty qui court sur gazon pour la première fois, et la pouliche expérimentée de Richard Fahey, Ventura Diamond.

Adrian Nicholls est représenté par Mamba Wamba, tandis que Hugo Palmer dirige Chocoya et Sylvester Kirk envoie Seattle Rock.