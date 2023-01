Saffron Barker a le cœur brisé alors que son frère, 27 ans, meurt presque à Noël dans une grave crise de santé

Le frère aîné de SAFFRON Barker a été transporté d’urgence à l’hôpital jeudi après avoir subi une crise cardiaque presque mortelle.

Casey, 27 ans, qui est également une star des médias sociaux, a révélé qu’il l’avait fait “juste à temps”, alors qu’un safran dévasté suppliait ses partisans de lui souhaiter bonne chance.

La star de Strictly, 22 ans, a partagé une photo de Casey dans son lit d’hôpital et a écrit: “Repose-toi grand frère. S’il vous plaît envoyez tout votre amour à Casey Barker, hier il a subi une crise cardiaque majeure, nous sommes tellement chanceux qu’il soit toujours là avec nous. Je t’aime Case.

Casey, qui est père de trois enfants, a réussi à mettre à jour les fans en leur disant: “Pas comme j’espérais / m’attendais à terminer 2022 mais reconnaissant de pouvoir même voir 2023.

“Hier, j’ai eu une crise cardiaque alors que j’étais à la maison avec Nicole et les enfants, je me suis précipité à l’hôpital et j’ai réussi juste à temps pour éviter que cela ne soit mortel.”

Il a ajouté: “Je me sens beaucoup mieux et je me repose à l’hôpital.”

Casey a plus de 300 000 abonnés sur Instagram et a des enfants Harlow, Lake et Remi avec sa partenaire Nicole.

Ses partisans se sont précipités pour lui souhaiter bonne chance en suivant les nouvelles et il a juré de les mettre à jour quand il le pourrait.

Safran est connue pour être incroyablement proche de sa famille, qui apparaît souvent à ses côtés dans des vidéos.

La star née à Brighton est devenue célèbre grâce à ses vidéos populaires sur la plate-forme de médias sociaux et est connue pour In My Day avec Saffron Barker.

Safran a également sa propre ligne de vêtements chez Primark, ainsi que de nombreuses autres marques à gros budget.

Elle a rejoint Strictly 2019 et a été associée à AJ Pritchard, ce qui a conduit à d’autres travaux télévisés.