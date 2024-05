S’affaisser n’a pas d’impact sur votre colonne vertébrale, cela affecte votre mémoire

Les chercheurs affirment que l’argument selon lequel s’affaler est mauvais pour la colonne vertébrale n’a aucun fondement.

Cependant, les données suggèrent que le fait de s’affaler peut avoir un impact sur votre mémoire, CNN a rapporté.

Le média a cité plusieurs études indiquant qu’il n’y a aucune preuve que le fait de s’affaisser provoque des douleurs à la colonne vertébrale, et il n’y a pas non plus de preuve tangible que les personnes affalées ont plus de douleurs au dos et au cou que les personnes qui ne s’affaissent pas.







Il y a pas de relation entre affaissement et douleur à la colonne vertébraleet il n’y a pas non plus de preuve que les personnes affalées sont plus susceptibles de souffrir de douleurs au dos ou au cou que celles ayant une bonne posture. Andreï Popov – stock.adobe.com

Les chercheurs affirment également qu’il n’existe aucune preuve que le fait de s’affaler en travaillant à un bureau ou en regardant un smartphone puisse endommager la colonne vertébrale. Se tenir debout n’est pas non plus meilleur pour la colonne vertébrale qu’être assis.

Si vous avez des douleurs au dos ou au cou, les experts conseillent aux gens de s’asseoir dans des positions plus confortables et d’éviter de s’asseoir de manière à fléchir ou à cambrer le dos ou le cou. Changer de position tout au long de la journée pour obtenir plus de mouvement peut également vous permettre de vous sentir plus à l’aise. Les chercheurs affirment que si vous êtes mal à l’aise, d’autres facteurs peuvent entrer en jeu, mais ce n’est pas votre colonne vertébrale, qui est conçue pour résister à beaucoup de choses.







S’affaler peut affecter votre mémoire. Antonioguillem – stock.adobe.com

Les chercheurs ont cité des études selon lesquelles si vous souffrez de maux de dos, cela peut être davantage dû au manque d’exercice, au stress et à des antécédents de maux de dos.

Impact sur la mémoire

Des études ont montré que les personnes affalées ont moins de mémoire et une humeur moins bonne que les personnes assises droites.

Cependant, une étude de 2017 a révélé que lorsque les gens s’affaissent, ils sont plus capables de se souvenir de souvenirs négatifs et sont globalement plus déprimé.

Les personnes qui se sont assises droites ont en fait vu leur mémorisation d’informations et leur humeur s’améliorer.