SAFF Final LIVE: Chhangte égalise, Inde 1-1 Koweït à la mi-temps

Inde vs Koweït en direct, finale du championnat SAFF 2023 :L’Inde et le Koweït sont à égalité 1-1 après la première mi-temps. Alkhaldi a marqué le premier pour le Koweït mais Chhangte a ramené l’Inde dans le match. L’Inde, championne en titre, cherche à conserver un fier record et à ajouter un neuvième titre à son plateau face à un Koweït difficile lors de la finale du championnat SAFF à Bengaluru mardi. L’Inde a été étirée à une séance de tirs au but par le Liban en demi-finale avant de gagner 4-2, tandis que le Koweït a dû attendre la prolongation pour remporter une victoire 1-0 sur le Bangladesh. En fait, ce sera la deuxième fois que l’Inde affrontera le Koweït dans le tournoi. Ils avaient disputé un match nul 1-1 lors d’un match acrimonieux du Groupe A la semaine dernière.

Voici le score en direct et les mises à jour du match final du championnat SAFF entre l’Inde et le Koweït, directement de Bengaluru :