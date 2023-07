SafeSport répond aux préoccupations des joueurs de football américains concernant les cas d’abus

Le US Center for SafeSport a déclaré qu’il était disposé à travailler avec le US Soccer Athletes Council pour répondre aux préoccupations concernant l’organisation chargée de protéger les athlètes contre les abus.

Le US Soccer Athletes Council a envoyé cette semaine une lettre au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis signée par plus de 100 joueurs actuels et anciens de l’équipe nationale, y compris toute l’équipe américaine jouant dans le Coupe du monde féminine.

« En tant qu’athlètes, nous voulons prendre l’initiative de collaborer avec le Congrès et les instances dirigeantes nationales du sport afin de créer un environnement sûr et favorable qui permette aux joueurs de football – et à tous les autres athlètes du mouvement olympique – de s’épanouir sur le terrain et en dehors. Nous nous engageons à travailler avec vous et d’autres parties prenantes pour apporter les changements nécessaires afin de garantir la sécurité et la protection des joueurs contre les abus. Et cela signifie que nous devons créer un système efficace, juste et efficace pour que les athlètes signalent « , indique la lettre.

Le PDG de SafeSport, Ju’Riese Colon, a à son tour envoyé une lettre aux joueurs jeudi, invitant au dialogue sur leurs préoccupations.

« En tant qu’organisation neutre et indépendante qui n’est redevable à aucun sport ou individu, nous reconnaissons que la critique est inhérente à ce travail et sommes ouverts aux commentaires », a écrit Colon. « Il n’y a aucun moyen de satisfaire toutes les parties dans un résultat de réponse et de résolution, mais le Centre est profondément engagé dans une amélioration continue. »

La lettre des joueuses au Congrès fait suite à un scandale d’abus et d’inconduite qui a secoué la National Women’s Soccer League. En 2021, deux anciens joueurs se sont manifestés et ont accusé l’entraîneur de longue date Paul Riley d’inconduite et de coercition sexuelle. Riley, qui a nié les accusations, a été licencié puis banni de la ligue.

Riley faisait partie des cinq des 10 entraîneurs de la NWSL qui ont été licenciés ou ont démissionné cette année-là au milieu d’allégations de comportement inapproprié. Cela a stimulé les enquêtes de US Soccer et de la ligue elle-même. Les deux ont trouvé une culture systémique de l’inconduite.

Les deux enquêtes ont également formulé des recommandations pour la sécurité des joueurs, dont beaucoup ont été mises en œuvre. Mais l’enquête sur le football américain, menée par l’ancienne procureure générale par intérim des États-Unis, Sally Yates, a suggéré que la fédération ne devrait pas compter uniquement sur SafeSport pour la sécurité des joueurs car l’organisation tarde à agir.

La lettre des joueurs indique que SafeSport déclare trop de cas clos administrativement « sans décision en faveur de l’une ou l’autre des parties ».

« Ce résultat a de graves conséquences pour les victimes. Nous avons vu nos collègues trouver la force et le courage de raconter leurs histoires, seulement pour que les enquêteurs classent leur dossier sans aucune conclusion concluante. Lorsque les dossiers sont fermés administrativement, il n’y a pas de véritable clôture pour les victimes, et le plus troublant, leurs agresseurs sont libres de reprendre leur sport « , indique la lettre.

Colon a déclaré que les fermetures administratives ne sont pas des décisions, qui sont contraignantes, et permettent à SafeSport de rouvrir les enquêtes à tout moment. Le mécanisme est également utilisé lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’informations disponibles pour avancer. Elle a déclaré que plus de 200 dossiers ont été rouverts.

Les joueurs ont également déclaré que la juridiction exclusive de SafeSport signifie que US Soccer ne peut pas enquêter sur des cas ou prendre des mesures par lui-même. La loi de 2017 sur la protection des jeunes victimes contre les abus sexuels et l’autorisation de pratiquer un sport en toute sécurité a établi SafeSport, qui est chargé d’enquêter sur les cas d’abus sexuels dans les sports olympiques.

« Le Centre a été créé en réponse aux abus généralisés dans le sport et à la nécessité d’une entité véritablement indépendante pour s’attaquer aux inconduites sexuelles, émotionnelles ou physiques qui privaient tant des avantages de la participation. Le Congrès a souligné l’importance du travail du Centre en renforçant son indépendance et en s’assurant qu’il disposait de ressources adéquates pour faire le travail qu’ils jugeaient que les NGB étaient incapables de faire », indique la lettre de Colon.

SafeSport a été formé après que des dizaines d’athlètes de plusieurs sports ont détaillé des décennies d’allégations d’abus qui n’ont pas été traitées correctement par le Comité olympique et paralympique américain et les organisations sportives qu’il supervisait.

Mais les joueurs affirment que SafeSport échoue dans sa mission.

« Dans l’état actuel des choses, SafeSport est le seul mécanisme formel pour éloigner les mauvais acteurs de notre sport, et nous comptons sur lui alors que nous travaillons à la réforme. Mais le rapport Yates a mis à nu de profondes failles dans le processus de SafeSport. SafeSport a été créé avec des intentions nobles et importantes, mais nous pensons que dans l’état actuel des choses, SafeSport échoue dans ce qu’il était censé accomplir », indique la lettre des joueurs.

SafeSport n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

