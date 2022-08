Sadr irakien dit au pouvoir judiciaire de dissoudre le Parlement dans une semaine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le puissant religieux musulman chiite irakien Moqtada al-Sadr a appelé mercredi le pouvoir judiciaire du pays à dissoudre le Parlement d’ici la fin de la semaine prochaine, menaçant de conséquences non précises s’il ne faisait pas ce qu’il dit.

Le leader populiste a contribué à attiser les tensions en Irak au cours des deux dernières semaines en ordonnant à des milliers de partisans de prendre d’assaut et d’occuper le parlement, empêchant la formation d’un gouvernement près de 10 mois après les élections.

Ses opposants politiques, pour la plupart des chiites soutenus par l’Iran, ont refusé d’accéder aux demandes de Sadr, faisant craindre de nouveaux troubles et de nouvelles violences dans un Irak fatigué par le conflit.

44 PALESTINIENS MORTS DANS LE « WEEK-END SANGLANT » POUR ISRAËL

Le pouvoir judiciaire “doit dissoudre le parlement d’ici la fin de la semaine prochaine… sinon, les révolutionnaires adopteront une autre position”, a déclaré Sadr dans un communiqué sur son compte Twitter, sans donner plus de détails.

BIDEN DIT QUE LE MOYEN-ORIENT EST PLUS “STABLE ET SÉCURISÉ”, MAIS LE CRITIQUE POINTE LE RETRAIT “SHAMBOLIC” DE L’AFGHANISTAN

Sadr a appelé à des élections anticipées et à des modifications non précisées de la constitution après avoir retiré ses législateurs du parlement en juin.

LES EXPERTS EN SÉCURITÉ APPELENT L’IRAN UNE “MENACE EXISTENTIELLE” POUR LE MOYEN-ORIENT, “SCEPTIQUES” SUR LE SUCCÈS DE L’ACCORD NUCLÉAIRE

Le retrait était une protestation contre son incapacité à former un gouvernement alors qu’il détenait près d’un quart du parlement et avait suffisamment d’alliés pour constituer plus de la moitié de la chambre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sadr blâme les partis alignés sur l’Iran pour l’échec de la formation du gouvernement et les accuse de corruption, mais ses partisans contrôlent également certains des départements gouvernementaux les plus mal gérés.