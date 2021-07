Le SADIQ Khan souhaite que les masques faciaux restent obligatoires dans les transports publics après lundi prochain.

Le maire de Londres a demandé à Transport for London d’introduire la règle lorsque l’exigence légale devient « orientation ».

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Sadiq Khan veut que les masques faciaux restent obligatoires dans les transports publics après le 19 juillet Crédit : Alamy

Il n’y a «aucune preuve suggérant que les transports publics sont moins sûrs» Crédit : Alamy

Ceci malgré le fait que son propre porte-parole a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve suggérant que les transports publics soient moins sûrs que tout autre environnement intérieur clos avec un grand nombre de personnes se mélangeant ».

M. Khan a déclaré: «J’ai clairement indiqué à plusieurs reprises que l’option la plus simple et la plus sûre aurait été pour le gouvernement de conserver l’exigence nationale en matière de couvre-visage dans les transports publics.

«Je ne suis pas prêt à rester les bras croisés et à mettre les Londoniens et la reprise de notre ville en danger.

« C’est pourquoi, après mûre réflexion, j’ai décidé de demander à TfL de maintenir l’obligation pour les passagers de porter un couvre-visage sur tous les services TfL lorsque la réglementation nationale change.

«C’est une couche de protection supplémentaire en plus du régime de nettoyage amélioré de TfL, leader mondial – et je suis sûr que les Londoniens continueront de faire ce qu’il faut comme ils l’ont fait tout au long de la pandémie et continueront de porter un couvre-visage sur les services TfL. «

Pendant ce temps, 36 660 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés hier avec 50 décès.