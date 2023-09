Sadiq Khan risque d’être expulsé de son poste de maire de Londres par le non-conformiste conservateur, selon un sondage exclusif

SADIQ Khan risque d’être expulsé de son poste de maire de Londres par un non-conformiste conservateur.

Un sondage exclusif pour The Sun montre que Susan Hall n’est qu’à trois points du président travailliste sortant avant les élections de mai de l’année prochaine.

Sadiq Khan risque d’être expulsé de son poste de maire de Londres Crédit : PA

L’espoir conservateur Susan Hall n’est qu’à trois points du maire de Londres en difficulté. Crédit : Alay

L’enquête de JL Partners la place à 32 pour cent, contre M. Khan à 35 pour cent, bien que Mme Hall ait reçu peu de soutien de la part des conservateurs de haut rang tels que le Premier ministre.

Cela survient alors que M. Khan fait face à une réaction négative pour avoir étendu l’Ulez à tous les arrondissements de Londres.

Les travaillistes ont subi une défaite choc lors des récentes élections partielles d’Uxbridge, où le montant quotidien de 12,50 £ était un sujet de division.

Mme Hall a juré de supprimer ULEZ dès son premier jour à l’hôtel de ville si elle gagne.

Le sondage à la fine pointe de la technologie donne à Mme Hall une avance parmi les électeurs masculins, les personnes plus âgées et ceux de la banlieue de Londres, tandis que les partisans de M. Khan sont généralement plus jeunes et vivent dans le centre-ville.

Une course à deux chevaux fait pression sur le candidat réformiste britannique Howard Cox – en troisième position avec 8 pour cent – pour qu’il abandonne, craignant qu’il ne retire des voix à Mme Hall.

Les élections de mai prochain se dérouleront selon les règles du scrutin uninominal majoritaire à un tour, ce qui amplifie la menace de voir des partis mineurs saper les voix.

L’enquête est également un coup dur pour l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn – qui pourrait se présenter comme indépendant – qui ne recueille que 5 pour cent des voix.