Sadiq Khan riposte à Lee Anderson après le jibe de « Dick Turpin »

Sadiq Khan a riposté à Lee Anderson après que le haut conservateur ait qualifié le maire de Londres de « Dick Turpin » et de « bandit de grand chemin des temps modernes ».

Le vice-président conservateur a pris pour cible le maire travailliste à propos de l’expansion controversée d’Ulez (zone à très faibles émissions) et de la décision de faire payer les conducteurs pour l’utilisation du tunnel de Blackwall.

M. Anderson a accusé M. Khan d’acte de « vol sans violence » et d’agir comme « un voleur » – le comparant au légendaire chef de gang de l’époque géorgienne.

« Il est comme un bandit des temps modernes », a-t-il déclaré à GB News, « L’homme est considéré comme un voleur, et qui peut être en désaccord avec cela ? Nous avons d’abord eu l’extension Ulez, et maintenant nous avons ceci.

« C’est comme Dick Turpin, il vole des gens sur l’autoroute. Les pauvres automobilistes ont de quoi se battre dans ce pays, et il les martèle encore une fois.

Faisant référence à la course à la mairie de mai 2024, lorsque M. Khan affronte Susan Hall des conservateurs, M. Anderson a ajouté: « Continuez l’année prochaine, nous devons faire sortir cet homme. »

Cependant, le porte-parole de M. Khan a riposté aux critiques du haut responsable conservateur concernant l’accusation du tunnel de Blackwall – soulignant qu’elle avait été décidée par Boris Johnson.

« L’introduction d’un péage sur le tunnel de Blackwall a été confirmée par Boris Johnson lorsqu’il était maire en 2012 », ont-ils déclaré.

Transport for London (TfL) a confirmé cette semaine que les automobilistes commenceront probablement à être facturés pour traverser le tunnel de Blackwall en 2025, lorsque les travaux de construction devraient se terminer sur le tunnel de Silvertown à proximité.

La redevance est introduite pour aider à rembourser le coût de construction du projet de 2 milliards de livres sterling à Silvertown visant à réduire la congestion dans l’est de Londres.

Khan a fait face à des manifestations anti-Ulez (PENNSYLVANIE)

En 2012, le maire conservateur de l’époque, M. Johnson, a accepté qu’une charge de 2 £ soit nécessaire pour le nouveau tunnel de Silvertown, que TfL a décrit comme le moyen « le plus approprié » de financer l’infrastructure.

Mais les automobilistes – déjà en colère contre la charge Ulez de 12,50 £ visant à lutter contre la pollution de l’air – ont décrit le plan comme une autre «prise de trésorerie» par le maire travailliste de Londres.

L’utilisatrice de Twitter Siama Qadar, qui s’est décrite comme une « entrepreneure en série », a condamné M. Khan pour « un autre stratagème lucratif pour battre les automobilistes ».

TfL a déclaré que le péage s’appliquera aux deux tunnels pour aider à gérer les niveaux de trafic. À partir de 2025, les conducteurs utilisant l’un ou l’autre des tunnels devront payer une redevance encore indéterminée.

Cela survient alors que la police a révélé que près de 300 caméras Ulez ont été endommagées ou volées, a déclaré la police. Les justiciers se décrivant comme des Blade Runners ont coupé les fils des caméras ou retiré complètement les appareils.

Keir Starmer et Sadiq Khan en désaccord sur Ulez (PENNSYLVANIE)

Plus tôt cette semaine, Keir Starmer a formulé sa plus vive critique à ce jour d’Ulez, affirmant que le programme frappait «de manière disproportionnée» les Britanniques pendant la crise du coût de la vie.

Mais Sir Keir a risqué la colère d’un important donateur travailliste Dale Vince – qui s’est dit « déçu » du changement d’avis du dirigeant sur la question.

Les automobilistes peuvent éviter la redevance, désormais étendue à Londres, en s’assurant que leur véhicule respecte les normes d’émissions minimales. Pour les voitures à essence, cela signifie généralement celles immatriculées pour la première fois après 2005.

Rishi Sunak s’est jeté sur la question et a cherché à se présenter comme du côté des « automobilistes ». Le Premier ministre a ordonné un examen des quartiers à faible trafic et d’autres plans visant à réduire la pollution dans les centres-villes.

« Neuf voitures sur dix vues rouler dans la périphérie de Londres un jour moyen sont déjà conformes à l’ULEZ et leurs conducteurs n’auront pas à payer la redevance », a déclaré un porte-parole de M. Khan.

Ils ont ajouté: «Pour les conducteurs des véhicules les plus polluants, Sadiq a annoncé que TfL apporterait des changements majeurs au programme de mise à la ferraille à partir de lundi prochain, pour rendre chaque Londonien avec une voiture non conforme éligible à une subvention de 2 000 £ pour remplacer leur voiture – comme ainsi que le doublement des subventions pour les véhicules accessibles aux fauteuils roulants à 10 000 £ et l’augmentation des paiements de mise à la ferraille et des subventions de rénovation pour les fourgonnettes.