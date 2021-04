Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que fournir de l’air pur aux enfants de la ville était une question de «justice sociale», promettant de faire avancer les projets controversés de sortir les Londoniens de leur voiture s’ils étaient réélus le 6 mai.

M. Khan parlait avant la publication de mercredi de ce qui devrait être des recommandations de grande envergure au gouvernement de la part du coroner en chef sur la prévention de la répétition de la mort de la londonienne de neuf ans Ella Kissi-Debrah, dont l’enquête historique a été la première à identifier la mauvaise qualité de l’air comme facteur contributif,

Parler à L’indépendant, le maire a qualifié la découverte de décembre de «révolutionnaire» en établissant un lien tragique entre les émanations de la circulation et la santé des enfants.

«Pour moi, la question de la mauvaise qualité de l’air est une question de justice sociale parce que la mauvaise qualité de l’air conduit les enfants à avoir des poumons rabougris pour toujours», a-t-il déclaré. «Cela entraîne toute une série de problèmes de santé, de l’asthme au cancer en passant par les maladies cardiaques.

«C’est pourquoi nous devons nous assurer de ne pas passer d’une crise sanitaire de Covid à une autre – encore pire – de la qualité de l’air.»

M. Khan a clairement indiqué qu’il ne serait pas détourné des efforts de réduction du trafic par des campagnes très médiatisées d’une «minorité vocale» qui a vu un conseil de Londres annoncer qu’il envisageait de supprimer les pistes cyclables éphémères et les quartiers à faible trafic introduits comme une urgence. réponse à la pandémie de Covid.

«Quiconque connaît Londres sait que nos rues sont très étroites et que l’espace est limité», a-t-il déclaré. «L’idée de 9 millions de Londoniens sautant dans leur voiture est ridicule, mais l’idée que nous ayons plus de conducteurs qu’avant une pandémie et que Londres s’arrête et est bloquée est ridicule.

«Nos routes devraient être limitées aux services de lumière bleue, aux électriciens, aux plombiers, aux chauffeurs commerciaux, aux taxis, à ceux qui doivent utiliser nos routes – chauffeurs-livreurs, etc. – plutôt qu’aux personnes qui pourraient marcher, faire du vélo et utiliser transport public.

«Et au fait, les ‘routes principales’ sont ce que l’on dit sur l’étain – ce sont des routes principales sur lesquelles la plupart du trafic devrait aller.»

M. Khan a déclaré que les conseils étaient prêts à «peaufiner» les programmes en réponse aux plaintes des résidents, mais a apporté son ferme soutien au réseau financé par le gouvernement des quartiers à faible trafic de la capitale, qui ont utilisé des fermetures temporaires de routes pour libérer les rues pour piétons et cyclistes.

Londres devrait être un modèle pour le reste du Royaume-Uni et du monde avec l’introduction de zones à très faibles émissions et la promotion du vélo et de la marche, a-t-il déclaré.

«Le King’s College a déclaré que nous pouvions rendre notre avion légal dans un délai de six ans, contre 193 ans sous les politiques du maire précédent. C’est la différence que fait la victoire, et la différence entre me choisir le 6 mai ou le seul autre gars qui peut gagner – le candidat conservateur, qui est contre la zone à très faibles émissions, veut déchirer les pistes cyclables, est contre les rues plus sûres, contre les quartiers à faible trafic, contre toutes les politiques progressistes qui conduisent à une meilleure qualité de l’air. »

Ella, qui vivait près de la très fréquentée South Circular Road à Lewisham, dans le sud-est de Londres, est décédée en 2013 des suites d’une crise d’asthme. Elle a été la première personne au Royaume-Uni à inscrire la pollution de l’air comme cause de décès.

Le rapport du coroner d’aujourd’hui sur la prévention des décès futurs devrait obliger le gouvernement britannique à prendre des mesures énergiques pour lutter contre la pollution de l’air, aidant sa mère Rosamund dans sa campagne pour un air plus pur.

M. Khan a déclaré: «J’attends avec impatience le rapport du coroner. Je pense que sa découverte était révolutionnaire en raison du fait que la mort d’un enfant causée par l’asthme était liée à des choses hors de son contrôle qui sont causées par l’homme – la pollution causée par la circulation. «

Le maire travailliste a été le favori des bookmakers en fuite pour la réélection le 6 mai, certains observateurs s’attendant à ce qu’il évite un second tour contre le challenger conservateur Shaun Bailey en obtenant plus de 50% des votes de première préférence.

M. Bailey, qui a promis 8000 nouveaux policiers et une volonté de réduire la criminalité dans les 100 jours suivant son entrée en fonction, a fait l’objet d’attaques soutenues pour son bilan en matière de crimes au couteau.

Mais Khan a souligné le bilan de son rival en tant que conseiller en matière de jeunesse et de criminalité auprès de David Cameron et George Osborne dans une administration qui a réduit les effectifs de la police et le financement des services à la jeunesse.

Il a insisté sur le fait qu’il avait investi des montants records dans la police de la ville et a soutenu les clubs et organisations de jeunes pour donner à des dizaines de milliers de jeunes des débouchés constructifs.

Empruntant le slogan de l’ancien Premier ministre travailliste Tony Blair, «sévir contre la criminalité, sévir contre les causes de la criminalité», il a déclaré que les résultats se concrétisaient par une réduction des crimes commis au couteau par les moins de 25 ans, de la violence des jeunes, de la criminalité par cyclomoteur et de la criminalité armée.

Brillant les attaques de l’ancien maire Boris Johnson sur son bilan en matière de criminalité et de financement de Transport for London, il a déclaré: «Vous jugez quelqu’un d’après qui sont ses ennemis. Mes ennemis s’appellent Donald Trump, Nigel Farage et Boris Johnson. Vous pouvez en faire ce que vous voulez.

Décrivant l’élection du maire comme «la plus importante de ma vie» après la crise de Covid a coûté 18 000 vies et 300 000 emplois et mis 1 million de travailleurs en congé dans la capitale, M. Khan a déclaré que s’il était réélu, il se concentrerait sur «les emplois, les emplois, emplois ».

Mais il s’est dit «déçu» par une campagne qui l’a vu ciblé par des publicités anonymes sur les réseaux sociaux – qui, selon l’équipe de Bailey, ne sont pas liées au candidat conservateur.

«Selon la plupart des experts, l’élection du maire de 2016 (contre son rival conservateur Zac Goldsmith) a été la campagne la plus controversée jamais vue par Londres», a-t-il déclaré. «Mais au moins, cela se passait en plein air.

«Je pense que ce qui se passe en 2021 est tout aussi mauvais, mais cela se passe sous le radar. Et cette fois, les conservateurs sont habiles à couvrir leurs empreintes digitales. Mais Londres n’est pas stupide et j’espère que le 6 mai, les Londoniens choisiront l’unité plutôt que la division, quelqu’un qui soutient les Londoniens pour les unir plutôt que quelqu’un qui effraie les Londoniens de les diviser. M. Khan a déclaré qu’il était «excité» lorsque la sélection de M. Bailey comme candidat conseiller signifiait que la course à la mairie serait organisée entre deux candidats issus de minorités ethniques.

«Je pensais que ce serait formidable comme plate-forme pour notre ville, afin que le monde puisse voir que la diversité fait la force», a-t-il déclaré. «Mais quand je le vois retweeter des tweets islamophobes qui m’appellent le Mad Mullah of Londonstan, quand je vois certaines des choses qu’il a dites à propos de l’Aïd, que je célèbre en tant que musulman, ou Diwali, que de nombreux Londoniens célèbrent comme hindous, je ‘ Je suis déçu. Je les trouve offensants et je pense que la meilleure façon de réagir est de gagner. Et c’est pourquoi j’ai l’intention de gagner et de gagner gros.