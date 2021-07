Sadiq Khan ordonne aux Londoniens de porter des masques sur les tubes, les bus et les tramways après le « Jour de la liberté »

Les LONDRES devront porter des masques dans les transports publics même après le «Jour de la liberté», a annoncé Sadiq Khan.

Le maire demandera à Transport for London de maintenir le couvre-visage obligatoire dans les trains, les métros et les bus de la capitale – même après la suppression du mandat à travers le pays le 19 juillet.

M. Khan a déclaré que l’option « la plus simple et la plus sûre » était que le gouvernement maintienne en place les lois nationales sur les masques, mais a ajouté: « Je ne suis pas prêt à rester les bras croisés et à mettre les Londoniens et le rétablissement de notre ville en danger.

«En maintenant les masques faciaux obligatoires, nous donnerons aux Londoniens et aux visiteurs l’assurance et la confiance nécessaires pour tirer le meilleur parti de ce que notre ville a à offrir, tout en protégeant nos héroïques travailleurs des transports et ceux qui peuvent être vulnérables et comptent sur le réseau pour se déplacer. ville.

« C’est pourquoi, après mûre réflexion, j’ai décidé de demander à TfL de maintenir l’obligation pour les passagers de porter un couvre-visage sur tous les services TfL lorsque la réglementation nationale change. »

L’exigence signifierait que les passagers de tous les services TfL, qui incluent le métro, le bus, le tramway et l’Overground, devraient continuer à porter un couvre-visage dans les gares et pendant toute la durée de leur voyage, sauf s’ils en sont exemptés.

L’hôtel de ville a déclaré que les agents d’application patrouilleraient le réseau – et que les passagers pourraient être refoulés s’ils refusaient de porter un masque.

MASQUE CONFUSION

TfL a déclaré qu’au cours de l’année écoulée, près de 212 000 personnes ont été empêchées par des agents d’exécution de se connecter au réseau jusqu’à ce qu’elles se couvrent le visage.

Cela survient dans un contexte de confusion croissante quant à savoir si les masques resteront une politique après la semaine prochaine, lorsque toutes les restrictions légales de Covid prendront fin.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré hier que le gouvernement souhaitait que les gens continuent de porter des masques dans des lieux intérieurs «occupés» tels que les trains, les supermarchés et les cinémas.

Il a déclaré: « Alors que nous avons décidé de permettre aux gens d’utiliser leur jugement personnel, il est clair que nous attendons et recommandons aux gens de porter des couvre-visages dans des espaces surpeuplés et clos. »

Mais le chef des Communes, Jacob Rees-Mogg, a déclaré plus tôt qu’il ne porterait pas de couvre-visage une fois les règles assouplies lundi prochain.

Il a déclaré au podcast Conservative Home: «Ce matin, je me suis promené dans le palais de Westminster avec un masque et je n’ai rencontré presque personne. Dans ces circonstances, je ne porterai pas de masque – à quoi cela servirait-il ?

« Si vous avez reçu les deux vaccins, votre risque de transmettre la maladie est faible.

« Donc, d’une certaine manière, vous avez fait votre part sociétale en vous faisant vacciner, autant qu’en portant un masque, c’est pourquoi je pense que c’est un choix raisonnablement individuel. »

HAUSSE DE CAS

Cela survient alors que les experts ont exhorté Boris Johnson à maintenir le mandat du masque au-delà du 19 juillet au milieu d’une augmentation des cas de coronavirus entraînée par la variante Delta.

La Grande-Bretagne a enregistré aujourd’hui 36 660 cas positifs – le chiffre le plus élevé en six mois. Les décès ont bondi de 50, marquant une légère augmentation par rapport au chiffre de 33 de mardi dernier.

Mais les décès sont restés faibles par rapport aux infections. La dernière fois que le Royaume-Uni a enregistré plus de 37 000 cas le 21 janvier, les décès ont bondi de 1 292.

Le programme de vaccination du Royaume-Uni continue également de progresser, avec 54 296 premières doses administrées hier et 125 360 secondes doses distribuées.

La modélisation de SAGE a affirmé hier qu’il pourrait y avoir jusqu’à 4 800 admissions quotidiennes de Covid cet été si le Royaume-Uni revenait à la normale la semaine prochaine.

Mais les scientifiques pensent également que le public sera responsable au cours de l’été, et les admissions culmineront entre 1 000 et 2 000 par jour avec des décès quotidiens atteignant un maximum entre 100 et 200.

Une porte-parole du gouvernement a déclaré: « Comme nous l’avons établi, nous passons d’un diktat universel du gouvernement à un recours à la responsabilité personnelle des gens.

« Les directives indiquent clairement que les gens sont censés et recommandés de porter un masque lorsqu’ils entrent en contact avec des personnes qu’ils ne rencontrent normalement pas dans des espaces clos et surpeuplés. »