Sadiq Khan met en garde contre une augmentation potentielle de la violence face à la crise du coût de la vie

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a averti que la capitale pourrait voir une nouvelle augmentation des crimes violents en raison de l’aggravation de la crise du coût de la vie.

Le maire travailliste a exhorté le gouvernement conservateur à “faire plus” pour lutter contre l’augmentation de la pauvreté, car il a averti que Londres pourrait voir une augmentation des coups de couteau et des fusillades.

“Je suis préoccupé par une augmentation potentielle de la violence cet été, alors que la crise du coût de la vie s’aggrave et menace d’inverser les progrès que nous avons réalisés dans la lutte contre les crimes violents”, a-t-il déclaré. Le gardien.

Khan a ajouté: “La violence, comme la pauvreté, n’est pas inévitable et le gouvernement doit maintenant faire beaucoup plus pour montrer qu’il partage mon engagement à construire un Londres plus juste et plus sûr pour tous.”

Le maire a déclaré que 2 millions de livres supplémentaires allaient à des programmes visant à sortir les jeunes des gangs, avec près d’un quart des homicides à Londres liés à la violence des gangs.

Andy Cooke, l’inspecteur en chef de la gendarmerie de Sa Majesté, a précédemment averti que “l’impact de la pauvreté … entraîne une augmentation de la criminalité”.

Le gouvernement a déclaré que les Britanniques devaient attendre que le nouveau Premier ministre offre une aide supplémentaire sur le coût de la vie, car l’inflation a atteint un sommet de 40 ans de 10,1% et a accru la pression sur les familles aux prises avec des factures et des prix alimentaires en hausse.

Une nouvelle analyse de Citizens Advice de mercredi montre qu’un Britannique sur quatre (24%) ne pourra pas se permettre de payer ses factures d’énergie en octobre, poussant 13 millions de personnes à s’endetter.

Les remarques du maire sont également choquées par le meurtre d’un homme âgé – poignardé à mort alors qu’il conduisait un scooter de mobilité – dans la région de Greenford, à l’ouest de Londres, mardi.

Khan a écrit : « Je suis dévasté qu’un homme âgé ait été tué dans une horrible attaque ce soir.

« Mes pensées vont aux proches de la victime. Je suis en contact étroit avec la police métropolitaine qui a une présence en uniforme supplémentaire dans la région.

Jusqu’à présent cette année, il y a eu 58 homicides à Londres. Le ministre conservateur Kit Malthouse a déclaré mercredi à LBC que Londres “a été en proie à des crimes au couteau dans le passé et semble être à nouveau sous son emprise”.

Le ministre du Cabinet Office, qui a travaillé avec Boris Johnson lorsqu’il était maire, a ajouté: “J’espère juste que le maire prendra cela aussi au sérieux que nous l’avons fait … et se penchera fort.”