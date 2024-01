Sadiq Khan : « Libérer les jeunes de l’interdiction de travailler et de voyager liée au Brexit » | Sadiq Khan

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a appelé à ce que les jeunes puissent circuler librement vers et depuis l’UE pour la première fois depuis le Brexit, afin d’atténuer les dommages économiques et culturels causés par la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne.

S’adressant au Observateur Dans l’une des interventions les plus pro-européennes d’un haut responsable travailliste depuis le référendum de 2016, Khan a déclaré qu’il soutenait soit un accord sur mesure sur la « mobilité des jeunes » avec les pays de l’UE, soit des modifications des règles de visa post-Brexit qui restreignent actuellement les voyages et la capacité. travailler dans d’autres pays européens.

Ses remarques suggèrent que le Parti travailliste, sous Khan, mènera une campagne fortement pro-européenne et anti-Brexit pour les élections municipales de la capitale en mai.

Même s’il ne préconise pas le retour à l’UE, Khan a précédemment appelé à un « débat pragmatique » sur la question de savoir si le Royaume-Uni devrait réintégrer le marché unique et l’union douanière lorsque les termes de l’accord sur le Brexit seront à nouveau discutés en 2025.

Le Observateur Il semble que le bureau du leader travailliste Keir Starmer, qui s’est opposé au Brexit mais a depuis hésité à le critiquer de peur d’offenser les électeurs travaillistes favorables à la sortie de l’UE, a été informé des commentaires de Khan et n’a pas tenté de les bloquer.

Le principal challenger de Khan alors qu’il brigue un troisième mandat de quatre ans devrait être la candidate conservatrice de droite et fortement pro-Brexit, Susan Hall.

En 2021, Hall a été largement critiqué, même par les conservateurs, pour avoir soutenu que la prise d’assaut du Capitole américain par les partisans de Donald Trump était l’équivalent des politiciens britanniques opposés au Brexit.

Une source travailliste a déclaré : « Je pense que les gens de Sadiq réalisent à quel point la plupart des électeurs de Londres sont anti-Brexit et, naturellement, ils veulent faire appel à eux. »

Une source proche du maire a déclaré qu’environ 1,2 million de personnes originaires des pays de l’UE étaient éligibles pour voter à la mairie.

Alors que de récents sondages montrent que la plupart des gens considèrent désormais le Brexit comme un échec – et que le soutien à des liens plus étroits avec l’UE se renforce – Khan a déclaré que la capitale avait été particulièrement durement touchée.

«Le Brexit dur du gouvernement a fait des dégâts dans tout Londres et ce sont les jeunes qui ont été les plus durement touchés à bien des égards.

«Non seulement il est plus difficile pour les jeunes de partir travailler à l’étranger, mais la décision erronée du gouvernement de quitter le programme Erasmus a rendu encore plus difficile pour les étudiants d’étudier à l’étranger.

« Je suis convaincu que je serais favorable à un programme de mobilité des jeunes, qui nous serait bénéfique sur les plans économique, culturel et social. Même si le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE, Londres est et sera toujours une ville européenne.»

Khan souhaite que de nouvelles règles permettent aux jeunes d’étudier, de voyager et de pourvoir des postes vacants dans des secteurs clés de l’économie. Cela s’appliquerait aux Londoniens souhaitant se rendre dans les pays de l’UE et aux jeunes citoyens européens souhaitant venir à Londres.

En juillet dernier, l’ancien ministre conservateur et leader du Brexit George Eustice a soutenu une idée similaire, appelant le gouvernement de Rishi Sunak à ouvrir immédiatement des négociations bilatérales avec les pays de l’UE, en vue d’offrir aux jeunes Européens de moins de 35 ans le droit à un visa de deux ans pour travailler dans le pays. ce pays.

Eustice a déclaré que les accords devraient être réciproques, afin que les jeunes citoyens britanniques de moins de 35 ans puissent vivre et travailler pendant deux ans dans les mêmes États membres de l’UE avec lesquels les accords ont été conclus. Cela, a-t-il déclaré, ferait partie d’une « réconciliation post-Brexit » indispensable avec nos voisins européens.

ignorer la promotion de la newsletter précédente Notre e-mail du matin détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Naomi Smith, directrice générale de Best for Britain, a déclaré que les sondages menés par son organisation montraient un soutien clair à un programme de mobilité des jeunes. Photographie : PR

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il étudiait la possibilité d’une certaine forme de programme de mobilité des jeunes.

Il est entendu que Khan estime qu’un nouveau programme pourrait être particulièrement bénéfique à des secteurs tels que l’hôtellerie, qui dépend historiquement des travailleurs de l’UE, qui ne répondent pas aux critères d’obtention d’un visa dans le cadre du nouveau système d’immigration à points.

Le secteur de l’hôtellerie a connu certaines des plus grandes pénuries de main-d’œuvre depuis la pandémie.

Naomi Smith, directrice générale du groupe de réflexion internationaliste Best for Britain, a déclaré que les sondages menés par son organisation montraient un soutien clair à une telle décision, alors que de plus en plus de personnes concluaient que le Brexit limitait les chances de vie des jeunes et nuisait à l’économie.

« Un programme de mobilité réciproque des jeunes avec l’UE est gagnant-gagnant, car il donne aux jeunes Britanniques la chance de vivre, de travailler et de voyager à travers le continent tout en jetant une bouée de sauvetage aux entreprises britanniques qui souffrent toujours d’une grave pénurie de main-d’œuvre aggravée par le Brexit », a-t-elle déclaré.

Charles Owen, directeur général de Seasonal Businesses in Travel, un organisme professionnel qui représente de nombreuses entreprises de vacances, a déclaré : « Le Royaume-Uni possède certains des pubs, clubs, hôtels et restaurants les plus appréciés au monde, mais la pandémie, l’inflation alimentaire, le la crise énergétique et la pénurie de main-d’œuvre ont durement frappé l’industrie. Un programme de mobilité des jeunes n’est pas une solution miracle ; mais cela pourrait atténuer une partie de la pression exercée sur les pénuries de main-d’œuvre et éviter à certains de baisser définitivement leurs volets.

Un récent rapport indépendant de l’analyste Cambridge Econometrics, commandé par la mairie, montre que Londres compte 290 000 emplois de moins que si le Brexit n’avait pas eu lieu, la moitié des 2 millions d’emplois supprimés à l’échelle nationale étant imputables aux secteurs des services financiers et de la construction.

Le rapport révèle que le Britannique moyen était dans une situation pire de près de 2 000 £ en 2023, tandis que le Londonien moyen était dans une situation pire de près de 3 400 £ l’année dernière à cause du Brexit. Il calcule également qu’il y a près de 2 millions d’emplois en moins au Royaume-Uni à cause du Brexit, avec près de 300 000 emplois en moins dans la seule capitale.