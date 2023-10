Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a appelé à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas, devenant ainsi le plus haut responsable travailliste à se rebeller contre la position du leader Keir Starmer sur Gaza.

Quelque 49 députés travaillistes – près d’un quart des 199 députés travaillistes au parlement – ​​ont désormais défié la position du leader et appelé publiquement à un cessez-le-feu à Gaza.

Les députés du parti ont reçu des conseils en matière de sécurité, car ils subissent la pression de leurs électeurs suite aux commentaires de Sir Keir sur le conflit.

Rejoignant les rebelles dans une déclaration sur Twitter/X, M. Khan a déclaré : « Des milliers de civils innocents ont déjà été tués en Israël et à Gaza. Alors que la crise humanitaire va encore s’aggraver, j’appelle à un cessez-le-feu.»

Le maire travailliste de Londres a déclaré dans un message vidéo qu’un cessez-le-feu « mettrait fin aux massacres » et « permettrait à l’aide vitale d’atteindre ceux qui en ont besoin à Gaza ».

Sir Keir s’est joint à Rishi Sunak pour soutenir des « pauses humanitaires » pour fournir de l’aide à Gaza alors que le pays fait face aux frappes aériennes d’Israël avant une invasion terrestre, mais n’a pas soutenu un cessez-le-feu de plus longue durée.

Le leader travailliste tente toujours d’apaiser la colère au sein du parti suite à son soutien aux coupures d’électricité et d’eau à Gaza dans une interview accordée à LBC quelques jours après l’attaque terroriste du Hamas.

Vendredi, le député travailliste Steve Reed a défendu la position de Sir Keir – insistant sur le fait que faire la « bonne » chose était la priorité plutôt que de se soucier des votes.

Lorsqu’on lui a demandé si la dispute pourrait avoir un impact sur les urnes, le secrétaire fantôme à l’Environnement a déclaré à LBC : « Je pense que ce ne sera pas le cas parce que et la raison pour laquelle je pense que c’est en politique, vous devriez faire la bonne chose, pas la bonne décision électorale. chose opportune.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a rencontré les députés musulmans de son parti (Joe Giddens/PA) (Fil PA)

Mais la députée travailliste Rosena Allin-Khan, ancienne ministre fantôme chargée de la santé mentale, a exercé une pression supplémentaire sur Sir Keir pour qu’il exige un cessez-le-feu.

« Bien sûr, Israël a le droit de se défendre… Mais ce que nous voyons en représailles, c’est une punition collective du peuple palestinien », a-t-elle déclaré à la BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

Cela survient alors que le chef du Parti travailliste, Alan Campbell, a écrit aux députés du parti pour leur offrir des conseils en matière de sécurité, reconnaissant qu’ils « pourraient avoir des préoccupations accrues en matière de sécurité ».

M. Campbell a déclaré que les députés travaillistes devraient faire particulièrement attention s’ils assistent à des « protestations et manifestations » concernant le conflit de Gaza.

Une quarantaine de députés travaillistes auraient signé une motion du député de Bradford-Est, Imran Hussain, appelant à un cessez-le-feu. Plusieurs autres ont publiquement soutenu un cessez-le-feu.

Et plus de 250 conseillers travaillistes musulmans ont exhorté Sir Keir et la chef adjointe Angela Rayner à soutenir un « cessez-le-feu immédiat » à Gaza – ses commentaires originaux sur LBC ayant également déclenché la démission de plusieurs conseillers.

Jusqu’à quatre membres du cabinet fantôme seraient en attente de démission sur cette question. Sarah Owen, la ministre fantôme de la foi, et Rachel Hopkins, ministre du cabinet fantôme, font partie des députés qui envisagent de démissionner, selon Les temps.

Keir Starmer a visité la mosquée du Centre islamique du sud du Pays de Galles (Le parti travailliste)

La députée Yasmin Qureshi, une ministre fantôme de l’égalité, a également défié les dirigeants en appelant à un cessez-le-feu dans les logements familiaux cette semaine. Un porte-parole du parti travailliste n’a pas précisé si elle ferait l’objet de mesures disciplinaires.

Sir Keir a été contraint de tenir des discussions cruciales avec un groupe de députés travaillistes musulmans pour exprimer leur colère face à sa gestion de la crise – y compris des commentaires dans lesquels il semblait soutenir la coupure d’électricité et d’eau à Gaza.

Ce n’est que le 20 octobre qu’il a cherché à clarifier sa position. « Je disais qu’Israël a le droit de se défendre », a-t-il déclaré aux chaînes de télévision. « Je ne disais pas qu’Israël avait le droit de couper l’eau, la nourriture, le carburant ou les médicaments. »

Un député travailliste chevronné a déclaré L’indépendant que les premiers commentaires de Sir Keir sur le conflit n’étaient « en aucun cas acceptables », mais a déclaré qu’il n’avait pas pleinement « reconnu » l’erreur.

Le Centre islamique du sud du Pays de Galles a également accusé Sir Keir cette semaine d’avoir « gravement dénaturé » ses entretiens avec des dirigeants musulmans lors d’une visite à la mosquée ce week-end.

Le leader travailliste a suscité la frustration après avoir partagé des photos de la réunion sur X, arguant qu’il avait « clairement indiqué que ce n’était pas et n’a jamais été mon point de vue qu’Israël avait le droit de couper l’eau, la nourriture, le carburant ou les médicaments ».