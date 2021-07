Sadiq Khan demande à TfL de maintenir les masques obligatoires après le 19 juillet

Le maire de Londres Sadiq Khan a demandé à Transport for London (TfL) d’imposer le port du masque dans les transports publics même après la levée des restrictions de Covid-19 le 19 juillet.

M. Khan a déclaré qu’il n’était « pas prêt » à mettre « en danger » le métro, le tramway et les autres usagers des transports de la capitale en supprimant les règles sur les couvre-visages après le soi-disant Jour de la liberté.

Cela survient après que Boris Johnson a annoncé lundi que la grande majorité des restrictions de verrouillage de Covid seraient supprimées la semaine prochaine, y compris le port obligatoire du masque dans les lieux publics intérieurs.

Le Premier ministre a exhorté les gens à assumer leur « responsabilité personnelle » en continuant à porter des masques dans « des espaces surpeuplés et clos ».

Mais son successeur à la mairie a appelé TfL à aller plus loin en continuant à imposer leur utilisation aux passagers qui utilisent le métro, le bus, le tramway, le Docklands Light Railway (DLR), l’Overground et le TfL Rail.

Cela signifie que les passagers de ces services devraient continuer à porter un couvre-visage dans les gares et pendant toute la durée de leur voyage, sauf s’ils en sont exemptés.

M. Khan a également demandé à TfL de mettre en place des mesures pour aider à garantir l’utilisation continue de masques dans les taxis et les véhicules de location privés par les conducteurs et les passagers, à moins qu’ils ne soient exemptés.

« J’ai clairement indiqué à plusieurs reprises que l’option la plus simple et la plus sûre aurait été pour le gouvernement de conserver l’exigence nationale en matière de couvre-visage dans les transports publics », a déclaré M. Khan.

«Je ne suis pas prêt à rester les bras croisés et à mettre les Londoniens et la reprise de notre ville en danger.

«C’est pourquoi, après mûre réflexion, j’ai décidé de demander à TfL de maintenir l’obligation pour les passagers de porter un couvre-visage sur tous les services TfL lorsque la réglementation nationale change.

«En maintenant les masques faciaux obligatoires, nous donnerons aux Londoniens et aux visiteurs l’assurance et la confiance nécessaires pour tirer le meilleur parti de ce que notre ville a à offrir, tout en protégeant nos héroïques travailleurs des transports et ceux qui peuvent être vulnérables et comptent sur le réseau pour se déplacer. ville.

«C’est une couche de protection supplémentaire en plus du régime de nettoyage amélioré de TfL, leader mondial – et je suis sûr que les Londoniens continueront de faire ce qu’il faut comme ils l’ont fait tout au long de la pandémie et continueront de porter un couvre-visage sur les services TfL. «

Les responsables ont déclaré que les agents d’application de la loi de TfL patrouillant dans le réseau de transport de Londres, dans les conditions de l’exigence de transport, pourront refuser l’entrée aux personnes ne portant pas de masque et qui ne sont pas exemptées, et pourront également demander aux personnes de quitter les services pour non-respect de l’exigence.

Les conditions de transport sont des conditions contractuelles entre les passagers et TfL, avec des conditions existantes incluant la non-consommation d’alcool, qui est également imposée par un règlement.

TfL a déclaré qu’au cours de l’année écoulée, près de 212 000 personnes ont été empêchées par des agents d’exécution de se connecter au réseau jusqu’à ce qu’elles se couvrent le visage.

Près de 14 000 personnes ont été empêchées d’embarquer et environ 3 200 ont été expulsées des services.

Au total, 4 300 avis de pénalité forfaitaire ont été émis depuis l’entrée en vigueur des règles sur le port du masque l’année dernière, a-t-il déclaré.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Comme nous l’avons établi, nous passons d’un diktat universel du gouvernement à un recours à la responsabilité personnelle des gens.

«Les directives indiquent clairement que les gens sont censés et recommandés de porter un masque lorsqu’ils entrent en contact avec des personnes qu’ils ne rencontrent normalement pas dans des espaces clos et surpeuplés.

« Il est loisible aux opérateurs de transport de décider s’ils souhaitent prendre des mesures supplémentaires. »

Rapports supplémentaires par PA