Sadiq Khan appelle Boris Johnson à maintenir les masques en place dans les transports publics

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a exhorté Boris Johnson à maintenir l’obligation de porter des couvre-visages dans les transports publics au-delà du 19 juillet.

Le Premier ministre devrait annoncer plus tard lundi que les couvre-visages ne seront plus requis à partir de la dernière étape de la feuille de route du gouvernement pour sortir du verrouillage dans deux semaines.

Mais M. Khan pense que les masques doivent être obligatoires au-delà de la soi-disant « journée de la liberté » – affirmant qu’ils donneraient aux Londoniens la « confiance » pour voyager sur le réseau Transport for London (TfL).

« Aujourd’hui, le maire a eu des discussions avec le commissaire de TfL, et tous deux sont clairs sur le fait que l’option la plus simple et la plus sûre à l’avenir serait que le gouvernement maintienne l’exigence de couvrir le visage dans les transports publics », a déclaré la porte-parole du maire.

« Si le gouvernement lève l’exigence de masques obligatoires dans les transports publics, TfL discutera avec d’autres sociétés d’exploitation ferroviaire et le DfT des prochaines étapes et de la manière de garantir aux passagers la confiance nécessaire pour utiliser les transports publics. »