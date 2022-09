Sadiq Khan appelle à un programme de soutien « de style Covid » pour soulager la douleur des factures d’énergie

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a exhorté le successeur de Boris Johnson à introduire immédiatement un programme de soutien “à la Covid” pour aider les familles confrontées à la pauvreté en raison de la flambée des factures énergétiques.

Le maire travailliste a déclaré que le prochain Premier ministre – que Liz Truss ou Rishi Sunak remporte la course à la direction des conservateurs lundi – doit comprendre l’ampleur de l’intervention nécessaire face à la crise du coût de la vie.

“Avec la montée en flèche du coût de la vie qui frappe déjà le plus durement les personnes à faible revenu, il est essentiel que le gouvernement prenne des mesures urgentes pour joindre les deux bouts”, a déclaré M. Khan. L’indépendant.

Le maire a ajouté: “Cela signifie introduire immédiatement un ensemble de mesures d’aide sociale de type pandémique ciblant directement les personnes à faible revenu pour les aider à survivre cet hiver, empêcher les inégalités de s’aggraver davantage.”

M. Khan appelle à un soutien ciblé pour les plus vulnérables – y compris un «tarif vital» pour garantir que les plus pauvres reçoivent une quantité de base d’énergie gratuite chaque jour et une augmentation du crédit universel en ligne avec une inflation de 10,1%.

Le haut responsable travailliste a également demandé le pouvoir de geler les loyers privés à Londres pour les deux prochaines années, et un financement supplémentaire pour fournir des repas scolaires gratuits à tous les enfants du primaire.

M. Khan a mis en garde contre des décès inutiles cet hiver sans “grande action audacieuse” pour atténuer la douleur des factures énergétiques annuelles dépassant 3 500 £ en octobre, avant d’atteindre 4 200 £ en janvier.

Les ministres ont continué à pointer vers 37 milliards de livres sterling de fonds existants engagés pour aider à réduire le coût de la vie, mais le paquet ne comprend que 15 milliards de livres sterling de soutien direct annoncé par l’ancien chancelier en mai pour alléger les factures énergétiques.

À titre de comparaison, M. Sunak a annoncé un soutien supplémentaire de 65 milliards de livres sterling au printemps dernier pour permettre aux Britanniques de traverser la pandémie. Il a fallu des dépenses pour la crise de Covid – y compris le programme de congé populaire – à plus de 400 milliards de livres sterling.

Cela survient alors qu’une nouvelle enquête majeure montre que l’énorme soutien du gouvernement pendant la pandémie a contribué à garantir que les difficultés financières n’augmentent pas à Londres, bien que certaines inégalités économiques se soient creusées.

Le nombre de Londoniens à faible revenu vivant avec l’insécurité alimentaire est resté à 44% de 2018-19 et 2021-22, selon l’enquête de la mairie auprès des Londoniens.

L’enquête, réalisée plus tôt cette année avant que l’énorme facture d’énergie n’augmente, a également révélé que 13% des Londoniens ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de garder leur maison suffisamment chaude pendant l’hiver 2021-22, contre 12% en 2018- 19.

M. Khan a déclaré que les deux ans et demi depuis que Covid avait frappé avaient été «incroyablement difficiles» pour les habitants du Royaume-Uni – mais le soutien introduit par le chancelier de l’époque, Sunak, avait aidé à éviter des difficultés généralisées.

Le maire s’est dit “extrêmement préoccupé” par le fait que les inégalités existantes à Londres “ont été exacerbées par la pandémie”, et craint qu’elles ne s’aggravent encore sans action sur les factures d’énergie.

Mme Truss, la grande favorite pour prendre le pouvoir au n ° 10 mardi, n’a pas encore engagé de paiements directs supplémentaires pour aider les familles à faire face à la spirale des factures de gaz et d’électricité, après avoir attaqué les «distributions» au début de la campagne.

Cependant, la favorite a depuis adouci sa position et est censée envisager la possibilité de cibler les plus vulnérables pour une aide supplémentaire par le biais du système de prestations.

M. Johnson a déclaré cette semaine qu’il était convaincu qu’il y aurait “plus d’argent à venir, celui qui me succèdera … des sommes substantielles”.

Le chancelier Nadhim Zahawi, qui a déclaré que le Trésor avait préparé une série d’options pour le nouveau député, a déclaré vendredi que le soutien supplémentaire du gouvernement devra être prolongé jusqu’en 2023.