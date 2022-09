Sadiq Khan annonce la gratuité des voyages pour des milliers de travailleurs des transports les moins bien payés

Des milliers de travailleurs des transports parmi les moins bien payés doivent voyager gratuitement à travers Londres pour aider à faire face à la crise du coût de la vie après une intervention du maire travailliste Sadiq Khan.

Le déménagement est conçu pour aider ceux qui maintiennent les Londoniens en mouvement. Environ 5 000 travailleurs des transports qui n’étaient pas éligibles auparavant à la gratuité en bénéficieront, y compris le personnel de nettoyage, de restauration et de sécurité, les coûts étant pris en charge par la mairie.

Le coût de la vie a grimpé en flèche ces derniers mois, les derniers chiffres montrant une inflation de près de 10 %.

Le gouvernement est intervenu pour aider les ménages à faire face à la montée en flèche des coûts de l’énergie, mais affirme que les factures d’un foyer moyen s’élèveront toujours à 2 500 £ par an, une augmentation massive pour beaucoup.

L’avantage est déjà accordé aux personnes directement employées par Transport for London (TfL), qui gère les réseaux de transport de la ville, y compris le métro. Des cartes Oyster sont également délivrées aux chauffeurs de bus et aux opérateurs d’autres services TfL dans le cadre de leur ensemble d’avantages.

Le maire a également demandé à TfL d’examiner s’il pouvait améliorer les normes d’indemnités de maladie pour les moins bien payés et envisager d’intégrer les services de nettoyage en interne.

M. Khan a rendu hommage au travail accompli par le personnel pendant la pandémie, affirmant qu’il “continue de jouer un rôle essentiel et très apprécié pour assurer la sécurité et le fonctionnement du réseau de transport de notre ville”.

Il s’est dit “profondément préoccupé” par la crise du coût de la vie. «Je continuerai à faire tout ce que je peux pour aider les Londoniens à faire face à la montée en flèche des coûts, notamment en fournissant un soutien ciblé directement aux personnes à faible revenu, et pour empêcher les inégalités financières de se creuser davantage afin que nous puissions continuer à construire une ville meilleure, plus juste et plus prospère pour tous. les Londoniens.

Le nouveau programme sera opérationnel pour le personnel éligible des fournisseurs de TfL d’ici avril.