Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a été accusé d’avoir tenté d' »écraser la dissidence », après que son adjoint ait demandé à un expert financé par la mairie de contrer la science qui remettait en question les avantages d’une redevance sur les véhicules polluants.

Shirley Rodrigues a demandé à deux reprises à un universitaire, qui recevait un financement du bureau de M. Khan, de contrer les recherches et les reportages sur la zone à très faibles émissions (Ulez) de la capitale.

Mme Rodrigues a demandé au professeur Frank Kelly s’il serait prêt à « remettre les pendules à l’heure », après que ses collègues universitaires de l’Imperial College de Londres ont publié une étude suggérant que le centre de Londres Ulez avait un effet relativement faible sur la pollution de l’air lors de son lancement.

Ulez s’est avéré controversé, les conservateurs citant la colère locale contre une extension de la charge à chaque arrondissement de Londres comme raison pour laquelle il a pu remporter une victoire choc lors des élections partielles d’Uxbridge et de South Ruislip le mois dernier – le siège laissé vacant par l’ancien premier ministre. ministre Boris Johnson.





Je suis profondément préoccupé par les dommages causés par cette étude trompeuse, à la fois à notre crédibilité et aux zones à faibles émissions en tant qu’instrument politique Shirley Rodrigues, adjointe au maire de Londres

L’expansion, qui a été contestée devant les tribunaux par cinq conseils, de la zone au-delà des routes circulaires nord et sud verra les conducteurs de l’extérieur de Londres payer une redevance quotidienne de 12,50 £ à partir du 29 août si leurs véhicules ne respectent pas les normes d’émissions requises.

Susan Hall, candidate conservatrice à la mairie lors des élections municipales de l’année prochaine, s’est engagée à abandonner l’expansion.

Les e-mails entre Mme Rodrigues et le professeur Kelly, qui ont été obtenus via une demande d’accès à l’information du Parti conservateur et partagés avec l’agence de presse PA, montrent que l’adjoint au maire a contacté l’expert en qualité de l’air le 16 novembre 2021 pour mettre en évidence une étude publiée par l’Imperial College, qui qu’elle a qualifiée de « trompeuse ».

L’étude a été couverte dans le Daily Mail et par Sky News, le diffuseur rapportant que la recherche a montré que l’introduction d’Ulez en 2019 n’avait « entraîné que de petites améliorations de la qualité de l’air peu de temps après sa mise en œuvre ».

La mairie affirme qu’il n’est pas « approprié » d’analyser au départ des programmes tels qu’Ulez, car il faut du temps pour que l’amélioration de la qualité de l’air se fasse sentir par les automobilistes qui optent pour des véhicules plus propres ou abandonnent leur voiture pour les transports en commun.

Mme Rodrigues, dans sa correspondance avec le professeur Kelly, a déclaré: «Je suis profondément préoccupée par les dommages causés par cette étude trompeuse, à la fois à notre crédibilité et aux zones à faibles émissions en tant qu’instrument politique.

« Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire ou conseiller pour nous aider à remettre les pendules à l’heure? »

Après que le professeur Kelly ait suggéré qu’il serait prêt à soutenir la Greater London Authority (GLA), Mme Rodrigues a de nouveau envoyé un e-mail le lendemain en disant: «J’apprécie que vous ne vouliez pas vous battre avec une autre partie de l’Impériale, mais The Les temps… ont également repris (le rapport) et (répétent) l’erreur.

« Y a-t-il quelque chose que vous seriez heureux de mettre sur le disque maintenant? »

Mme Rodrigues, responsable de la politique de l’environnement et de l’énergie, travaille ensuite avec lui pour rédiger un communiqué de presse à envoyer en son nom.

En février 2023, lorsqu’un article paraît dans le Daily Telegraph, l’adjoint de M. Khan envoie à nouveau un e-mail au professeur Kelly pour lui demander s’il peut écrire au journal pour « contester certains des malentendus » dans les reportages.

Le professeur Kelly a déclaré que l’Imperial College était contre la publication d’une « contradiction directe » à l’article, mais a déclaré: « Comme toujours, je suis heureux de riposter. »

La mairie a proposé d’organiser une entrevue avec David Lammy, secrétaire d’État fictif aux Affaires étrangères du Labour et présentateur sur LBC, promettant une expérience « amicale » car le député vétéran était considéré comme « très favorable ».

Une question soumise en mars par Peter Fortune, un membre conservateur de l’Assemblée de Londres, a révélé que la GLA avait versé aux projets de l’Imperial College près de 900 000 £ entre 2021 et mars 2023, les recherches du groupe de recherche environnementale (ERG) du professeur Kelly étant incluses dans ce financement.

Transport for London a déclaré en septembre qu’une étude de l’ERG, intitulée London Health Burden of Current Air Pollution and Future Health Benefits of Mayoral Air Quality Policies, avait reçu un financement de 45 000 £.

M. Fortune a déclaré : « La science repose sur un débat ouvert et transparent. Il est inacceptable que Sadiq Khan et son adjoint aient conspiré pour faire taire des recherches légitimes car cela nuirait à la réputation et à la crédibilité du maire.

« Sadiq Khan a affirmé qu’il ne faisait que suivre la science, mais il a fait appel à des conseillers scientifiques pour protéger ses propres intérêts.

« L’évaluation d’impact indépendante du maire montre que l’expansion d’Ulez aura un effet négligeable sur la qualité de l’air, tout en frappant plus durement les Londoniens les plus pauvres. C’est pourquoi nous devons nous attaquer à la pollution de l’air là où elle se trouve, au lieu de taxer là où elle ne se trouve pas.

Écrivant sur Twitter, M. Fortune a ajouté: « Le bureau du maire ne devrait certainement pas dicter des e-mails pour les communiqués de presse ou écraser la dissidence. »

Une porte-parole de M. Khan a déclaré: «Il est juste, et c’est une pratique courante dans l’ensemble du gouvernement, que nous commandions à des experts d’effectuer des recherches pour éclairer le travail que nous faisons.

« Frank Kelly et le groupe de recherche environnementale de l’Impériale comptent parmi les principales institutions universitaires mondiales qui s’intéressent à la qualité de l’air.

«Il est normal et approprié de travailler avec ces experts pour garantir que nos politiques sont aussi efficaces que possible pour faire face à des problèmes tels que le nombre élevé de décès, jusqu’à 4 000 par an, liés à l’air toxique à Londres chaque année.

« L’analyse Ulez du département d’ingénierie de l’Impériale ne brosse qu’un tableau partiel, ne tenant pas compte de l’impact total du programme sur toute la durée de vie, et se concentrant uniquement sur son impact immédiat autour de son lancement.

« Il est courant que des experts universitaires ne soient pas d’accord avec la façon dont d’autres études universitaires sont interprétées, comme ce fut le cas ici. »

Le bureau du maire a déclaré que le professeur Kelly et son équipe sont des universitaires indépendants dont le travail n’est pas influencé par les organismes de financement avec lesquels ils travaillent.

L’Imperial College a refusé de commenter.