Sadiq Khan accepte son plein salaire après avoir subi une baisse de salaire volontaire l’année dernière

Sadiq Khan acceptera son plein salaire après avoir subi une baisse de salaire volontaire l’année dernière, a confirmé son porte-parole.

En juin de l’année dernière, le maire de Londres a pris la décision de réduire de 10 % son salaire de 152 734 £.

Il a déclaré que cette décision était en reconnaissance de l’impact du coronavirus sur les finances de la Greater London Authority.

Dans un communiqué, un porte-parole de M. Khan a déclaré: «Le maire a toujours donné la priorité à la protection des services de première ligne pendant cette pandémie et en juin 2020, il s’est porté volontaire pour accepter une réduction de salaire temporaire de 10% pendant six mois après qu’il soit devenu clair que le Grand L’Autorité de Londres devrait réaliser d’importantes économies. »

Le porte-parole a ajouté : « Le maire a également gelé le salaire de ses maires nommés pendant cette période. »

conseillé Regardez en direct Joe Biden signe la loi sur le jour de l’indépendance nationale du juin Un énorme coup de pouce pour les cyclistes de Londres après que les juges ont soutenu le programme de Sadiq Khan Les électeurs pensent que Boris Johnson est un « charlatan », a déclaré l’ancien conservateur principal à la suite de la défaite choquante des élections partielles

Cela survient après que M. Khan a été réélu à l’hôtel de ville pour un deuxième mandat à la suite d’un défi plus serré que prévu du candidat conservateur, Shaun Bailey.

Le titulaire a obtenu 1 013 721 voix de première préférence contre 893 051 pour M. Bailey, puis 192 313 voix de deuxième préférence contre 84 550 pour M. Bailey.

Le Parti vert est arrivé troisième derrière les deux principaux candidats, Sian Berry obtenant 197 976 votes de première préférence et 486 798 de deuxième préférence.

L’acteur devenu populiste Laurence Fox a remporté 47 634 votes de première préférence, tandis que le candidat de la nouveauté Count Binface a battu Piers Corbyn avec 24 775 contre 20 604.

Dans son discours de victoire prononcé à l’hôtel de ville, M. Khan s’est dit « profondément humilié » d’être réélu et s’est engagé à construire un « avenir meilleur et plus radieux » pour la capitale après la pandémie de Covid.

« C’est dans cet esprit que je promets de diriger Londres au cours des trois prochaines années, en jetant des ponts entre les différentes communautés de notre ville, en jetant des ponts entre les divisions culturelles, sociales et de classe », a-t-il déclaré.