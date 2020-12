Le maire de Londres, Sadiq Khan, a été interrogé hier soir sur les investissements de son administration dans une entreprise chinoise liée à l’oppression par Pékin de ses populations minoritaires.

Le fonds de pension géré par Transport for London a placé plus de 25 millions de livres sterling auprès de Tencent, une société de technologie chinoise que l’ONU a accusée d’être impliquée dans la surveillance et la censure secrètes au nom du régime communiste.

On dit que Tencent aide et encourage le vaste État de surveillance de la Chine et la censure stricte de ses propres citoyens en utilisant une technologie secrète pour espionner la minorité musulmane ouïghoure persécutée dans la province du Xinjiang qui a été forcée de cueillir du coton, d’avorter et de renoncer à sa foi.

Les autorités ont détenu plus d’un million de musulmans ouïghours dans des camps d’endoctrinement. Certains critiques ont accusé la Chine de génocide.

Hier soir, l’investissement a été attaqué par le rival conservateur de M. Khan lors des élections à la mairie de 2021, Shaun Bailey, qui s’est dit « indigné ».

M. Bailey, qui a récemment demandé que Londres et Pékin soient « detwinnés » sur son traitement des manifestants ouïghours et de Hong Kong, a déclaré que Londres était « une ville mondiale avec des responsabilités mondiales », donc « lorsque le gouvernement chinois arrête les manifestants de Hong Kong et s’engage génocide contre les musulmans ouïghours, c’est notre devoir d’agir ».

Il a ajouté: « Notre maire devrait envoyer le message que Londres ne tolérera pas les violations des droits de l’homme.

Au lieu de cela, il envoie le message que Londres ne restera pas seulement silencieux sur les violations des droits humains, nous investirons dans des entreprises qui facilitent les violations des droits humains, y compris l’avortement forcé, la stérilisation, l’esclavage et l’emprisonnement.

L’argent investi dans Tencent Holdings fait partie du régime de retraite plaqué or de TfL, qui offre 31% de cotisations au personnel, soit le double du montant que reçoivent les travailleurs du NHS.

M. Bailey, qui vise à devenir le premier maire conservateur de Londres depuis Boris Johnson, a fait de la gestion de M. Khan de TfL l’un des principaux objectifs de sa campagne, l’accusant d’avoir accumulé près de 10 milliards de livres sterling de « dépenses inutiles » pour le corps. , qui gère le réseau de métro et de bus, et de prévoir de récupérer l’argent des automobilistes par le biais des péages routiers.

Les Nations Unies ont récemment annulé un accord commercial avec Tencent après une réaction violente. Hier soir, un porte-parole de Tencent a déclaré que sa mission était de «créer des plates-formes permettant aux utilisateurs de se connecter et de communiquer ouvertement.

Tencent est guidé par les lois locales relatives au contenu Internet et nous nous conformons à toutes les réglementations et lois des pays et marchés dans lesquels nous opérons ».

Un porte-parole de M. Khan a déclaré: « Le maire condamne complètement les horribles violations des droits de l’homme contre la population ouïghoure par le gouvernement chinois et continue de soutenir les efforts du gouvernement britannique et des communautés internationales pour défier les autorités chinoises.

«Le maire n’a aucun contrôle sur les décisions d’investissement prises par la caisse de retraite de TfL.

« Ces décisions sont prises par les administrateurs des fonds de pension, qui sont indépendants de TfL et du maire. »

Une source a ajouté: «Londres n’est pas » jumelée « avec Pékin ou aucune autre ville. Les maires précédents de Londres ont signé un certain nombre d’accords de partenariat avec de grandes villes du monde.