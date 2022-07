Sadio Mane révèle une raison pour laquelle il a quitté Liverpool pour le Bayern

Sadio Mane a récemment expliqué pourquoi il avait choisi d’échanger Liverpool contre le Bayern Munich cet été.

Mane a récemment effectué un transfert de 35 millions de livres sterling au Bayern Munich pour les Reds, mettant fin à son séjour de six ans dans le Merseyside.

Mane était l’un des meilleurs joueurs larges de la Premier League et il manquera sans aucun doute aux Reds.

Après être passé à Munich, de nombreux fans et experts se sont demandé pourquoi Mane avait choisi de quitter Liverpool pour une équipe comme le Bayern Munich.

Maintenant, cependant, l’ailier lui-même a donné un aperçu de la situation.

Et bien qu’il n’ait pas mentionné l’argent ou le fait qu’il va probablement gagner beaucoup plus d’argenterie avec le Bayern, il a déclaré que les habitants de Munich sont très gentils, ce qui l’a vraiment impressionné :

“Quand je vivais à Salzbourg, je venais régulièrement à Munich”, a-t-il déclaré. « Les gens sont très respectueux et gentils. Cela m’a vraiment impressionné et est important pour moi. Les gens m’ont bien accueilli, surtout ici dans le club, ce qui m’a donné une motivation supplémentaire.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Évaluant comment s’est passé son premier goût de la formation avec ses nouveaux employeurs, Mane a ajouté : « C’était vraiment bien ! J’ai apprécié et les autres garçons ont apprécié aussi. Je suis très heureux d’être ici. Aujourd’hui était notre premier jour ensemble et je suis très excité de commencer la saison.

« Je les avais déjà rencontrés en tant qu’adversaire. Maintenant, nous sommes coéquipiers et je suis content de pouvoir faire connaissance avec les garçons. Certains d’entre eux n’arrivent que dans les prochains jours – j’ai hâte de les rencontrer aussi et de commencer la pré-saison avec eux.

10 meilleurs attaquants à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23