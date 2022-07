Sadio Mane remporte le deuxième prix du joueur africain de l’année

Sadio Mane a été sacré joueur africain de l’année à Rabat jeudi pour la deuxième fois.

L’attaquant sénégalais a remporté l’honneur pour la première fois en 2019 alors qu’il était à Liverpool.

Le joueur de 30 ans a quitté le club de Premier League le mois dernier après avoir signé un contrat de trois ans avec le Bayern Munich.

“Je suis vraiment honoré et très ravi de recevoir à nouveau ce prix”, a déclaré Mane.

“Merci à mes entraîneurs, à mes collègues du club et de l’équipe nationale et à ces amis qui m’ont soutenu dans les moments difficiles.”

Mane était dans la capitale marocaine pour recevoir le prix après avoir traversé l’Atlantique après avoir converti un penalty pour son nouveau club lors d’une victoire amicale de pré-saison 6-2 contre DC United à Washington mercredi.

Il s’agissait du deuxième prix consécutif du joueur continental de l’année pour Mane après que la pandémie de coronavirus ait forcé l’annulation des deux dernières éditions.

Il a gagné devant l’ancien coéquipier égyptien de Liverpool Mohamed Salah et son compatriote international sénégalais et gardien de but de Chelsea Edouard Mendy.

Mane et Salah ont joué un rôle central la saison dernière avec Liverpool, qui a remporté la FA Cup et la Coupe de la Ligue anglaise et a terminé deuxième de la Premier League et de la Ligue des champions.

Salah a depuis signé un nouveau contrat à Anfield tandis que Mane a opté pour un déménagement, le Bayern aurait payé un montant initial de 32 millions d’euros (32,5 millions de dollars) qui pourrait atteindre 41 millions d’euros.

Les frais de transfert étaient bien loin des quatre millions d’euros que Red Bull Salzburg a payés à Metz en 2012 lorsque Mane a fait son premier pas en Europe.

– Sanctions décisives –

En février, Mane a converti le cinquième penalty décisif pour donner au Sénégal une victoire 4-2 en fusillade contre l’Égypte et un premier titre de la Coupe d’Afrique des Nations après la finale terminée 0-0 à Yaoundé.

Un mois plus tard, Mane était à nouveau le vainqueur du match de fusillade contre l’Égypte, cette fois lors d’un barrage de Coupe du monde près de Dakar après une impasse 1-1 au total.

Salah n’a pas eu l’occasion de tirer un penalty lors de la décision de la Coupe des Nations alors qu’il a tiré le premier coup de pied égyptien large dans le barrage qui a assuré une place en Coupe du monde au Qatar en novembre pour le Sénégal.

Né dans un village à près de 400 kilomètres (250 miles) de Dakar, Mane a attiré l’attention de Metz après avoir joué pour le club local de deuxième niveau Generation Foot.

Après avoir amélioré sa réputation à Salzbourg, Mane a rejoint Southampton, où ses exploits comprenaient un triplé record de 176 secondes en Premier League contre Aston Villa.

À la mi-2016, le Sénégalais a signé pour Liverpool et a ensuite formé un trio redoutable avec Salah et le Brésilien Roberto Firmino.

Alors que Mane déménageait au Bayern, le manager de Liverpool a déclaré que Jurgen Klopp avait déclaré: “Ma seule critique à l’égard de Sadio est qu’il est peut-être parfois le seul à ne pas réaliser à quel point il est bon.”

La Nigériane Asisat Oshoala a remporté le titre de joueuse de l’année pour la cinquième fois, un record, dépassant sa compatriote Perpetua Nkwocha.

L’attaquant barcelonais de 27 ans a été contraint de manquer la Coupe d’Afrique des Nations féminine en cours au Maroc en raison d’une blessure.

