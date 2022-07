Sadio Mane ouvre un compte au Bayern Munich dans le triomphe de la Super Coupe d’Allemagne

Sadio Mane a ouvert son compte de buteur compétitif pour le Bayern Munich alors que les champions de Bundesliga battaient Leipzig 5-3 pour remporter la Super Coupe d’Allemagne pour la 10e fois samedi.

Le joueur africain de l’année, qui a mis fin à un séjour de six ans à Liverpool pour déménager en Bavière cet été, a également eu deux buts exclus pour hors-jeu lors du match disputé à la Red Bull Arena de Leipzig.

« Je suis vraiment content de gagner mon premier match et mon premier trophée. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Je suis vraiment heureux de faire partie de ce grand club », a déclaré Mane.

L’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, a insisté sur le fait que son équipe méritait la victoire.

“On a très bien fait en première mi-temps mais dès la 60e minute on a pu voir qu’on s’essoufflait. Nous ne sommes à l’entraînement que depuis 19 jours, il ne faut pas l’oublier. Nous méritions de gagner, cela ne fait aucun doute », a-t-il déclaré.

La star sénégalaise Mane a marqué à la demi-heure du deuxième but de son équipe lors du lever de rideau de la saison allemande.

Jamal Musiala a joué une passe parfaite pour déverrouiller le piège du hors-jeu de Leipzig et libérer Serge Gnabry dont la passe devant le but a été tapée à la maison par Mane.

Le Bayern, qui entamait une nouvelle ère après le départ de l’attaquant vedette Robert Lewandowski à Barcelone, avait pris l’avantage après 14 minutes grâce à Musiala prenant le meilleur sur le gardien hongrois de Leipzig Peter Gulacsi.

L’impressionnant Musiala était au cœur du troisième but du Bayern sur le coup de la mi-temps lorsque la passe astucieuse de l’adolescent a été forée à domicile par l’international français Benjamin Pavard.

Marcel Halstenberg est entré à l’heure de jeu alors que Leipzig réduisait le déficit, mais il n’a fallu que cinq minutes au Bayern pour restaurer son avantage de trois buts.

Thomas Mueller a eu un tir à moitié sauvé par Gulacsi et Gnabry a été le plus rapide à réagir au ballon perdu pour porter le score à 4-1.

Une autre nouvelle recrue Ryan Gravenberch, qui est arrivée de l’Ajax, est venue remplacer Mueller pour le Bayern avant que Mane n’ait un but exclu par VAR pour hors-jeu.

Dans une seconde mi-temps de bout en bout, Leipzig a inscrit son deuxième but de la soirée grâce à un penalty de Christopher Nkunku après que Dani Olmo ait été renversé dans la surface.

Alors que le temps passait, le Bayern a recruté le défenseur central néerlandais Matthijs de Ligt, qui a rejoint la Juventus pour 67 millions d’euros (68,2 millions de dollars).

À six minutes de la fin, Mane avait un deuxième but exclu, toujours pour hors-jeu, avant que l’international espagnol Olmo ne réduise un autre but pour Leipzig à la 89e minute après une échappée rapide.

Le Bayern a ensuite dû survivre à quelques moments de nervosité alors que Leipzig poussait pour un quatrième mais Leroy Sane a conclu le match avec le cinquième but de son équipe à la huitième minute du temps d’arrêt.

Le Bayern Munich entamera la défense de son titre de Bundesliga à l’Eintracht Francfort vendredi prochain.

