Sadio Mané manquera les premiers matches de la Coupe du monde du Sénégal

La star du Bayern Munich, Sadio Mané, sera sur la touche pour les premiers matches du Sénégal de la Coupe du monde 2022. L’attaquant s’est blessé à la jambe lors du match de Bundesliga du Bayern contre le Werder Brême il y a une semaine. Bien que les entraîneurs allemands aient d’abord pensé que la blessure n’était pas grave, Mané manquera désormais plusieurs matchs de Coupe du monde.

Abdoulaye Sow, membre du conseil d’administration de la fédération sénégalaise de football, a confirmé la mauvaise nouvelle concernant le joueur. “Nous devrons compter sur le fait de jouer les premiers matchs sans Sadio et de gagner sans Sadio car nous avons 25 joueurs en dehors de Sadio”, a déclaré Sow à l’Associated Press. “Personne n’en aurait voulu, mais c’est ce qui nous est arrivé.”

Mané est sans aucun doute la plus grande menace de but du Sénégal. L’attaquant de 30 ans a inscrit 34 buts internationaux en 92 apparitions avec la nation africaine. Alors que le Sénégal a une équipe très talentueuse dans l’ensemble, Mané est leur joueur le plus important.

Le Sénégal pourrait aller loin en Coupe du monde avec Mané

De nombreux experts ont choisi les Lions de Teranga pour aller loin dans la Coupe du monde au Qatar. Bien qu’il ne soit actuellement classé que n ° 18 par la FIFA, le Sénégal dispose d’une équipe solide d’avant en arrière. Aux côtés de Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Ismaila Sarr et Nicolas Jackson mettent en avant un roster profond.

Le Sénégal entame sa Coupe du monde au Qatar contre les Pays-Bas le lundi 21 novembre. Le match d’ouverture sera probablement son match de phase de groupes le plus difficile du tournoi. Après les Pays-Bas, le Sénégal affronte ensuite le Qatar et l’Équateur pour terminer le groupe A.

Sadio Mané absent des premiers matchs de la Coupe du monde

Si l’on sait désormais que Mané manquera plusieurs matchs, il reste à savoir combien de temps il restera sur la touche. L’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, avait cependant précédemment affirmé que Mané serait hors de combat jusqu’au 21 novembre au moins. Ce n’est qu’alors que d’autres tests prouveraient à quel point la blessure est grave.

“Il est évident que le Sénégal aimerait qu’il joue”, a déclaré Nagelsmann. « Mais s’il souffre, il ne peut pas jouer. Les choses médicales sont plus importantes que les sportives. C’est le cas avec nous et aussi avec tout le monde.

Le Sénégal semble plein d’espoir et patient face à sa star blessée. Les champions d’Afrique actuels auront très probablement besoin de Mané pour faire une course profonde au Qatar.

PHOTO : IMAGO / Sébastien Frej