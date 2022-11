Sadio Mane manquera la Coupe du monde suite à une opération

Sadio Mane manquera la campagne de Coupe du monde du Sénégal suite à une intervention chirurgicale au tendon du genou blessé, a confirmé vendredi la nation africaine.

Mane s’est blessé au genou lors de la démolition 6-1 du Werder Brême par le Bayern Munich plus tôt en novembre, mais a quand même été inclus dans l’équipe sénégalaise. Suite à une intervention chirurgicale, cependant, il est devenu clair qu’il ne peut jouer aucun rôle dans la compétition.

Mane est tombé blessé 20 minutes après le début du match contre Brême, à la suite d’un défi apparemment anodin, et a ensuite été remplacé par Leroy Sane. Le manager du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a déclaré que Mane aurait une radiographie pour déterminer l’étendue de la blessure, après avoir initialement cru que la blessure était liée à son tibia.

Cependant, la blessure était en fait au tendon du genou et était plus grave qu’on ne le pensait. Mane, le capitaine et joueur vedette de sa nation, sera donc absent lors du discours du Sénégal au Qatar.

Le Sénégal affrontera les hôtes du Qatar, de l’Équateur et des Pays-Bas dans le groupe A de la Coupe du monde 2022, mais doit désormais le faire sans le personnage talismanique. L’ancien joueur de Liverpool, Mane, a aidé son pays à remporter la Coupe d’Afrique des Nations au début de cette année, avant de battre l’Égypte lors d’un match de barrage de la Coupe du monde pour la finale.

Lors de la Coupe du monde 2018, Mane a marqué contre le Japon lors d’un match nul 2-2 lors de la phase de groupes, commençant les trois matches. Le Sénégal a eu la malchance d’être éliminé du tournoi, terminant troisième derrière le Japon, deuxième, pour les points de fair-play.