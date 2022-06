Sadio Mane: l’attaquant sénégalais rejoint le Bayern Munich avec Liverpool pour un contrat de 35 millions de livres sterling | Nouvelles du football

Le Bayern Munich a finalisé la signature de Sadio Mane de Liverpool dans le cadre d’un accord d’une valeur allant jusqu’à 35 millions de livres sterling.

Le joueur de 30 ans a signé un contrat avec les champions d’Allemagne jusqu’en 2025.

Le Bayern paiera à Liverpool un montant initial de 27,5 millions de livres sterling avec 5 millions de livres supplémentaires en fonction des apparences, et paiera 2,5 millions de livres supplémentaires en fonction des réalisations individuelles et d’équipe.

L’accord éclipse ce que Liverpool a payé pour Mane – 31 millions de livres sterling plus 2,5 millions de livres sterling de modules complémentaires – Southampton ne recevant aucun argent supplémentaire.

Alors qu’il quitte la Premier League pour la Bundesliga, nous examinons les meilleurs buts de Sadio Mane pour Southampton et Liverpool



Mane n’avait plus qu’un an sur son contrat à Anfield et part après la signature du record du club de l’attaquant uruguayen Darwin Nunez de Benfica.

Il quitte le Merseyside après avoir fait 269 apparitions dans toutes les compétitions depuis son arrivée de Southampton en 2016, au cours desquelles il a marqué 120 buts et enregistré 48 passes décisives.

Au cours de ses six années à Anfield, il a remporté la Premier League, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la Super Coupe de l’UEFA, la FA Cup et la Carabao Cup.

Mane : C’est le bon moment pour ce défi

Sadio Mane a révélé qu’il n’avait « aucun doute » sur le fait de quitter Liverpool pour rejoindre le Bayern, après avoir suivi le club pendant son séjour au côté autrichien du Red Bull Salzburg.

Il a déclaré: « Je suis très heureux d’être enfin avec le FC Bayern à Munich. Nous avons eu beaucoup de discussions et j’ai ressenti le grand intérêt de ce grand club dès le début.

« Il n’y avait donc aucun doute dans mon esprit dès le début : c’est le bon moment pour ce défi. Je veux accomplir beaucoup avec ce club, également au niveau international.

« Pendant mon séjour à Salzbourg, j’ai suivi de nombreux matchs du FC Bayern – j’aime beaucoup ce club ! »

Le directeur général du Bayern, Oliver Kahn, a déclaré: « Nous sommes heureux d’avoir pu gagner Sadio Mane pour le FC Bayern. Grâce à ses performances exceptionnelles et à ses grands succès au plus haut niveau international, il est un joueur depuis de nombreuses années, ce qui est très rare. dans le monde.

« Nous sommes convaincus que Sadio Mane donnera beaucoup de joie à nos fans avec sa façon spectaculaire de jouer dans les années à venir. Il est ambitieux et désireux de gagner plus de titres. Ce package est très, très fort. Avec des joueurs comme lui, tous de gros buts sont possibles au Bayern. »

Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a déclaré : « Lors de nos conversations, Sadio a clairement indiqué dès la première minute qu’il ne voulait jouer que pour le Bayern. Tout le monde connaît ses qualités exceptionnelles, ludiques ainsi que son incroyable mentalité.

« Mane est un match parfait pour le football que joue le FC Bayern sous Julian Nagelsmann. »

« L’engagement de Mane est irréprochable »

Sadio Mane a atterri à l’aéroport de Munich avant de déménager au Bayern Munich, l’ancien attaquant de Liverpool John Barnes impressionné par le temps passé par Mane au club.



L’ancien milieu de terrain de Liverpool, John Barnes, a déclaré à Sky Sports News :

« C’est le football moderne – les joueurs vont et viennent. La seule chose que les clubs peuvent exiger de leurs joueurs, c’est qu’ils s’engagent à 100% pendant qu’ils sont sur leurs livres et c’est ce que Sadio Mane a fait.

« C’était la même chose avec Gini Wijnaldum l’été dernier. C’est triste de le voir partir, mais Mane a décidé qu’il avait besoin d’un nouveau défi. Financièrement, c’est aussi une meilleure décision pour lui, mais vous ne pouvez pas vous plaindre de ce qu’il a fait pendant qu’il était ici, il était absolument fantastique.

« Ce sera décevant de le voir partir car le club a fait tout ce qu’il pouvait pour le garder mais ils ne pouvaient pas être tenus à une rançon pour lui avoir payé ce qu’il voulait.

« Liverpool ont déjà fait venir Diogo Jota et Luis Diaz, donc ce que faire venir Darwin Nunez devrait changer, c’est que cela donnera à Liverpool plus de menace dans la surface de réparation.

« Nous sommes une très bonne équipe en contre-attaque avec de l’espace derrière, mais de temps en temps, lorsque les équipes défendent en profondeur et en nombre, nous n’avons pas eu cette grande présence dans la surface, ce que Nunez nous donnera.

« Cela nous donnera une véritable présence orthodoxe pour terminer les centres en plus de ce que nous avons déjà. Les joueurs ont besoin de temps pour se coucher, mais la majorité des recrues de Jurgen Klopp ont été lancées. »

Quels postes ciblent Liverpool?

Le journaliste de Sky Sports News, Vinny O’Connor :

Liverpool cherchera à renforcer sa ligne avant cette saison. Le fait qu’ils aient même parlé à Kylian Mbappe montre à quel point ils sont déterminés à ajouter de la qualité en haut.

Ils ont déjà obtenu la signature de Darwin Nunez, mais cela a du sens avec Mohamed Salah et Roberto Firmino qui entrent dans la dernière année de leurs contrats. Le départ de Mane, à qui il restait également un an sur son contrat, et Divock Origi ayant déjà décidé de partir, fait des renforts dans ce domaine une priorité.

Fabio Carvalho devant officiellement commencer sa carrière à Liverpool le 1er juillet, toute nouvelle refonte au milieu de terrain pourrait dépendre de l’avenir d’Alex Oxlade-Chamberlain et de Takumi Minamino. Oxlade-Chamberlain a fait 29 apparitions en 63 matchs et n’a pas joué depuis la victoire de la FA Cup contre Forest en mars, tandis que Minamino n’a fait que 24 apparitions et les deux pourraient rechercher des opportunités plus régulières en équipe première. Oxlade-Chamberlain est un autre joueur qui n’a plus qu’un an sur son contrat.

Renforcer la ligne de fond ne semble pas être une priorité, Ibrahima Konate offrant une autre option à Joel Matip et Virgil van Dijk tandis que Joe Gomez est capable de couvrir l’arrière droit et l’arrière central.