Sadio Mane et Jamal Musiala guident le Bayern Munich vers une victoire dominante sur Mayence ; Récupérer la première place

L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a salué son équipe “amusante à regarder” alors qu’elle reprenait la première place de la Bundesliga avec une défaite dominante 6-2 à domicile contre Mayence.

“C’est très amusant de les regarder. (Nous sommes) un excellent mélange de qualité et de configuration », a déclaré Nagelsmann.

“Énormes compliments (à l’équipe). C’est incroyable en ce moment.”

Les performances sublimes des attaquants Jamal Musiala et Sadio Mane ont poussé le Bayern à deux points d’avance en tête du classement, la première fois qu’ils menaient la ligue depuis août.

Serge Gnabry a ouvert le score après seulement six minutes grâce à une passe décisive de Mane, tandis que l’adolescent Musiala a marqué son septième but en championnat de la saison à la 28e minute.

L’arrière central de Mayence Alexander Hack a commis une faute sur Mane dans la surface à la 40e minute. L’ancien attaquant de Liverpool a pris le penalty et tandis que le gardien Robin Zentner a sauvé son tir, le Sénégalais a bondi sur le rebond pour donner l’avantage au Bayern 3-0.

Mayence, qui a raté un penalty à la 45e minute, a eu une autre brève lueur d’espoir avant la pause lorsque Silvan Widmer est sorti d’un corner, mais le milieu de terrain du Bayern Leon Goretzka a marqué sur un centre de Mane à la 58e minute pour donner au Bayern une avance inattaquable de 4-1. .

L’attaquant français Mathys Tel, 17 ans, et Eric Maxim Choupo-Moting ont ajouté des buts pour le Bayern en fin de match, tandis que Marcus Ingvartsen de Mayence a sauté sur une erreur du gardien du Bayern Sven Ulreich pour laisser le score final à 6-2.

L’entraîneur de Mayence, Bo Svensson, a félicité Nagelsmann et le Bayern “pour une victoire bien méritée”, mais était profondément mécontent de sa propre équipe. « Nous avons tout raté. Je n’ai pas aimé ce que j’ai vu en seconde période », a-t-il déclaré.

– Dortmund passe troisième –

En fin de match, Jude Bellingham a marqué un but crucial en seconde période pour envoyer le Borussia Dortmund à la troisième place avec une victoire 2-1 à l’Eintracht Francfort.

Julian Brandt de Dortmund a ouvert le score pour les visiteurs à la 21e minute, s’accrochant à un centre en boucle de l’ailier Donyell Malen pour envoyer un tir bas dans les jambes du gardien de Francfort Kevin Trapp.

Francfort a égalisé à peine quatre minutes plus tard lorsqu’une mauvaise tentative de dégagement de Mats Hummels a trouvé son chemin vers Randal Kolo Muani.

L’attaquant français a patiemment attiré l’attention de plusieurs défenseurs de Dortmund, avant de céder à l’international japonais Daichi Kamada pour inscrire son septième but en championnat de la saison.

Les visiteurs ont repris l’avantage à la 52e minute lorsque Bellingham, 19 ans, a récupéré un centre en talonnade de Youssoffa Moukoko, 17 ans, avant de boucler une frappe devant Kevin Trapp pour son quatrième but en quatre matchs.

Immédiatement après le but, Dortmund a résisté à un assaut furieux de l’équipe locale, le défenseur central Nico Schlotterbeck dégageant la ligne pour empêcher un certain égaliseur de l’ancien attaquant de Dortmund Mario Goetze.

Dortmund a survécu à un temps de blessure fougueux, avec cinq joueurs – trois de Francfort et deux de Dortmund – récoltant des cartons jaunes.

Après le match, l’entraîneur de Francfort, Oliver Glasner, a déploré la défaite “brutale”, soulignant un coup de pied refusé en première mi-temps contre l’attaquant danois Jasper Lindstroem, que l’arbitre Sascha Stegemann a admis plus tard “aurait dû être un penalty”.

Se référant au penalty refusé, le manager de Dortmund, Edin Terzic, a déclaré après le match “c’est l’une de ces situations où nous avons eu de la chance”.

Lindstroem a déclaré à l’AFP que “Francfort méritait mieux” hors du match, mais a refusé de blâmer l’arbitre.

“C’est du football et il s’agit de marquer des buts – et aujourd’hui Dortmund en a marqué deux, et nous en avons marqué un.”

Ailleurs, le RB Leipzig s’est hissé à une distance touchante des quatre premiers avec une victoire 2-0 à domicile contre le Bayer Leverkusen grâce aux buts de Christopher Nkunku et Timo Werner.

Leverkusen n’en a remporté qu’un sur six depuis que l’ancien milieu de terrain du Real Madrid, du Bayern Munich et de Liverpool Xabi Alonso a pris la relève en tant que manager.

Dans les autres matches de samedi après-midi, Stuttgart a marqué un vainqueur du temps additionnel pour battre Augsbourg 2-1 et se sortir des trois derniers tandis que Wolfsburg a battu un malheureux Bochum 4-0.

