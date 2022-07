Sadio Mané et Asisat Oshoala remportent les prix du joueur africain de l’année

Mané a frappé le coup de pied décisif lors d’une fusillade tendue alors que le Sénégal remportait sa toute première Coupe d’Afrique des Nations en finale contre l’Égypte.

Après avoir raté un penalty au début du match, Mané a frappé le ballon devant le gardien Mohamed Abou Gabal pour donner à son équipe une victoire 4-2 aux tirs au but, assurant ainsi le tout premier championnat continental du Sénégal contre le septuple vainqueur du tournoi.

L’attaquant de 30 ans, qui a signé le mois dernier un contrat de trois ans avec le Bayern Munich, a remporté la distinction pour la dernière fois en 2019 lorsqu’il était avec Liverpool.

C’était une grande soirée pour le Sénégal, qui avait cinq récompenses à célébrer, avec Aliou Cissé en tant qu’entraîneur de l’année, Pape Matar Sarr nommé Jeune joueur de l’année, Pape Ousmane Sakho en tant que But de l’année et le Sénégal couronné Équipe nationale de l’année. An.