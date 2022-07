Sadio Mane du Bayern Munich remporte à nouveau le titre de footballeur africain de l’année

Sadio Mane a été nommé footballeur africain de l’année jeudi après une saison au cours de laquelle il a lancé le penalty gagnant pour le Sénégal alors qu’il remportait son premier titre en Coupe d’Afrique des Nations et a répété l’exploit en obtenant la qualification pour la Coupe du monde.

Mane a devancé l’attaquant égyptien Mohamed Salah, son ancien coéquipier de Liverpool et son compatriote sénégalais Edouard Mendy lors du vote.

C’était la deuxième fois que Mane, 30 ans, qui a rejoint le mois dernier le champion d’Allemagne du Bayern Munich, remportait le prix.

Il a été le dernier lauréat du prix en 2019. La Confédération africaine de football ne l’a pas retenu au cours des deux dernières années et a maintenant changé pour reconnaître les réalisations au cours de la saison plutôt que de l’année civile.

Mane a converti le penalty gagnant en février alors que le Sénégal battait l’Égypte lors de la finale de la Coupe des Nations à Yaoundé, prouvant le talisman alors que son pays remportait un tout premier titre africain.

Six semaines plus tard, il a frappé le coup de pied décisif alors que le Sénégal a de nouveau devancé l’Égypte lors d’une séance de tirs au but pour remporter une place en finale de la Coupe du monde au Qatar.

Il a éclipsé Salah à ces deux occasions, bien que le duo ait partagé le succès avec Liverpool en FA Cup et en Carabao Cup et les ait aidés à atteindre la finale de la Ligue des champions, qu’ils ont perdue contre le Real Madrid.

Mane a également terminé devant Salah lors du vote de 2019. Salah, 30 ans, a remporté le prix en 2017 et 2018 avec Mane deuxième à chaque fois.

“Je dédie ce prix à la jeunesse sénégalaise. Je suis très émotif et je n’ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens”, a déclaré Mane au public lors de la remise des prix de la CAF à Rabat après avoir pris l’avion depuis Washington DC, où il a marqué lors de la victoire amicale de pré-saison du Bayern contre DC United mercredi.

Mendy, qui joue pour Chelsea, a été nommé meilleur gardien de but du monde lors du prix 2021 de la FIFA, qui s’est tenu en janvier.