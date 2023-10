La star sénégalaise Sadio Mané a officiellement acheté le club français de niveau inférieur Bourges Foot 18. L’ancien attaquant de Liverpool et du Bayern Munich a récemment rejoint le club saoudien de Pro League Al Nassr plus tôt cet été. Le déménagement de Mane au Moyen-Orient s’est accompagné d’une augmentation massive de salaire.

Selon un rapport récent, Mane gagne environ 48 millions de dollars par an pour jouer en Arabie Saoudite. L’attaquant de 31 ans ajoute également environ 4 millions de dollars de revenus hors terrain. Avec un revenu total combiné de 52 millions de dollars en 2023, Mané est le huitième joueur de football le mieux payé au monde.

Bourges Foot 18 est une nouvelle équipe née de la fusion de deux clubs distincts. Bourges 18 et Bourges Foot, les deux équipes les plus populaires de la ville, ont convenu de s’associer en 2020. Le club évolue actuellement dans la quatrième division du Championnat National 2.

Bourges Foot 18 enthousiasmé par l’avenir avec Sadio Mané

« Bourges Foot 18 est fier d’annoncer officiellement le soutien structurel de Sadio Mané. Star internationale, Sadio Mané est désormais l’un des meilleurs footballeurs du monde”, a indiqué le club français dans un communiqué publié mercredi.

« Connu pour son professionnalisme et ses valeurs humaines fortes, Sadio Mané s’engage à Bourges à travers Bourges Foot 18 pour favoriser la professionnalisation du football local. Sa décision de soutenir le club témoigne de son intérêt pour la transformation initiée par l’actuel président, Cheikh Sylla, et du potentiel de croissance que représente le Bourges Foot 18. »

« Cette collaboration promet d’apporter une nouvelle dynamique passionnante au club et à la ville entière ! Son arrivée aura un impact national et international qui mettra en lumière le club de Bourges et l’ensemble du milieu. »

La star sénégalaise rejoint la liste restreinte des joueurs actuels pour posséder un club

Cette décision fait de Mané la dernière star du football à acquérir une participation dans une équipe. Il est cependant assez rare qu’un joueur évoluant actuellement professionnellement s’investisse dans un club. Les stars à la retraite sont beaucoup plus susceptibles d’acheter des équipes. Les anciennes superstars David Beckham (Inter Miami), Gerard Pique (FC Andorre), Didier Drogba (Phoenix Rising) et Zlatan Ibrahimovic (Hammarby IF) possèdent tous actuellement des équipes.

Néanmoins, Mane rejoint un groupe restreint de joueurs actuels qui sont également propriétaires d’autres clubs. L’attaquant de Leicester City, Jamie Vardy, avait déjà acheté une participation dans le Rochester New York FC en 2021. Le club a cependant fermé ses portes plus tôt cette année en raison d’un « modèle commercial non durable ».

Wilfried Zaha est récemment devenu copropriétaire de l’AFC Croydon Athletic l’été dernier. L’ancienne star de Manchester United et de Crystal Palace joue désormais pour les géants turcs de Galatasaray. Zaha a déménagé au Moyen-Orient un mois seulement après avoir acheté le club basé à Londres. L’AFC Croydon Athletic figure actuellement dans le neuvième niveau du football anglais.

Le défenseur du Real Betis, Hector Bellerin, fait également partie de la propriété. L’ancien arrière latéral d’Arsenal est devenu le deuxième actionnaire de Forest Green Rovers en 2020. Le club anglais, connu pour son innovation respectueuse de l’environnement, a été relégué en Ligue 2 avant la campagne en cours.

Mane devra faire preuve de magie pour dynamiser son nouveau club. Bourges Foot 18 occupe actuellement la 13e place sur 14 équipes du groupe B du Championnat National 2. L’équipe française a également accordé le plus de buts dans la division jusqu’à présent cette saison.

PHOTO : IMAGO / Images de sports motorisés.