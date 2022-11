Sadio Mané absent de la Coupe du monde en raison d’une blessure, selon des informations

Le Bayern Munich et la star sénégalaise Sadio Mané ont subi une blessure à la jambe mardi soir qui met en péril son statut de Coupe du monde. Mané s’est incliné à seulement 15 minutes du match de Bundesliga entre le Bayern et le Werder Brême. Alors que les géants allemands ont remporté le match 6-1 dans la nuit, la plus grande préoccupation était la blessure de Mané.

Après la victoire, le manager du Bayern, Julian Nagelsmann, a confirmé qu’un scan aura lieu. “Il devra passer une radiographie pour voir ce qui s’est passé”, a déclaré Nagelsmann. « Il a pris un coup au plateau tibial [the front of the shin]. C’est un endroit douloureux. »

Mané a pu marcher directement dans le tunnel après avoir subi une blessure prématurée.

L’entraîneur adjoint du Bayern, Dino Toppmoller, était optimiste quant à la gravité de la blessure de Mané. “[It’s] rien de bien grave et sa participation à la Coupe du monde ne doit pas être remise en cause », a affirmé l’entraîneur. Cependant, les rapports de mercredi brossent malheureusement un tableau un peu différent.

Le club a publié une déclaration mise à jour mercredi matin sur son compte Twitter officiel en anglais au sujet de la blessure. “Sadio Mané s’est blessé au péroné droit lors du #FCBSVW”, a affirmé le club. « Il manquera le match contre Schalke. D’autres examens suivront dans les prochains jours, et le FC Bayern est en contact avec le staff médical de la Fédération sénégalaise de football.

Sadio Mané absent de la Coupe du monde

Le commentateur Derek Rae, via le média allemand Bild, a tweeté que Mané manquerait la prochaine Coupe du monde. La voix légendaire du football a déclaré que le joueur sénégalais s’était rompu un tendon à la jambe ; cependant, il est resté prudent quant à un diagnostic officiel de l’équipe.

La source d’information française L’Equipe a également rapporté que Mané manquera également la Coupe du monde. S’il est confirmé, ce serait un coup dur pour les chances du Sénégal de faire une course profonde dans le tournoi.

Le Sénégal entame sa Coupe du monde dans moins de deux semaines. Les champions d’Afrique affronteront les Pays-Bas le 21 novembre. Ils affronteront également les hôtes du Qatar et de l’Équateur dans le groupe A de la compétition.

Mané n’est pas seulement l’un des joueurs les plus importants du Sénégal, mais il est aussi l’un des meilleurs joueurs du monde. L’ancienne star de Liverpool a accumulé neuf buts et quatre passes décisives en 20 matches au total entre la Bundesliga et la Ligue des champions.

PHOTO: IMAGO / Sven Simon