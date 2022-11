Sadie Sink séduit par sa robe noire sans bretelles pour la projection de “The Whale” – Hollywood Life

Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Évier Sadie avait l’air sensationnel lors d’une projection de son film La baleine le mardi 29 novembre. Choses étranges star, 20 ans, a vraiment volé la vedette dans son bustier étincelant Chanel robe lors de l’événement à l’Alice Tully Hall de New York.

La robe du talent né au Texas était élégante mais remplie de détails amusants. Équilibrant un style ludique et raffiné, le look noir superposé avait des bandes de sequins brisant les couches de tulle de la robe. Un volant transparent au bas nouait les choses avec un charme féminin. Un collier de diamants et des escarpins noirs classiques étaient les accessoires parfaits.

Pour les cheveux, la superbe rousse a bercé ses tresses écarlates en vagues lâches, qu’elle a brossées sur le côté et balayées élégamment sur ses épaules. Avec le maquillage, Sadie a mis en valeur ses traits naturels avec des lèvres bronze, des sourcils définis et un coup d’eye-liner.

Elle a fait équipe avec la co-star Brendan Fraiser sur le tapis rouge. Il avait l’air pimpant dans un costume bleu à rayures et des lunettes noires carrées alors qu’il enroulait son bras autour de sa progéniture à l’écran, qui elle-même offrait un petit sourire.

Alors que La baleine ne sort pas avant le 9 décembre 2022, le film a déjà généré sa juste part de buzz. L’homme de premier plan Brendan est devenu l’un des premiers favoris de la saison des récompenses pour sa performance dans le Darren Aronofsky film. La baleine suit la vie de Charlie, un professeur d’anglais reclus de 600 livres qui cherche à renouer avec sa fille (Sadie) alors qu’il lutte contre des problèmes de santé de plus en plus troublants.

Bien que la performance de Brendan soit clairement à surveiller, la Encino Homme L’acteur a également fait l’éloge de sa co-star Sadie. Parler de ses talents d’actrice dans une vidéo pour GQ à la mi-novembre, il a déclaré: “La fluidité avec laquelle Sadie joue, cette belle rage contrôlée, m’a époustouflé.”

En fait, ses performances étaient si évocatrices que Brendan a admis qu’il oubliait parfois son dialogue. “Je montais constamment sur mes lignes”, a-t-il révélé.

“Et c’est juste parce que j’ai des toiles d’araignées à l’étage et que je portais beaucoup d’équipement, mais aussi parce que j’avais la mâchoire molle. Je ne plaisante pas », a-t-il poursuivi, ajoutant:« En la regardant travailler – elle a gagné le ballon tous les jours où nous avons travaillé, je vous le dis.