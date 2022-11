Sadie Sink Rocks Tulle Dress For Governors Awards: Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Évier Sadie, 20 ans, était un spectacle magnifique à voir aux Governors Awards 2022 à Los Angeles, en Californie, samedi soir. La Choses étranges La star s’est présentée à l’événement étoilé dans une longue robe transparente sans manches blanche avec des motifs argentés dessus et des talons assortis alors qu’elle posait avec confiance sur le tapis. Elle avait ses longs cheveux roux détachés et séparés au milieu et a accessoirisé son look avec quelques colliers.

La beauté portait également un maquillage minimal alors qu’elle affichait du vernis à ongles argenté métallique sur ses ongles. Elle se promenait dans son regard alors que d’autres grandes célébrités, qui ont également assisté à l’événement, étaient autour d’elle. Certains des visages familiers qui se sont également arrêtés sur le tapis et se sont mêlés à l’afterparty comprenaient Olivia Wilde, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Margot Robbie, Eddie Redmayneet Kaia Gerber.

Avant que Sadie ne soit impressionnée lors de la 13e édition annuelle des Governors Awards, qui célèbre les prix décernés par le conseil des gouverneurs de l’Académie, elle a fait la une des journaux lorsqu’elle a assisté au Festival international du film de Toronto dans une robe rouge Stella McCartney robe. Elle a posé sur le tapis rouge avec Brendan Frasersa co-vedette dans La baleineet avait l’air incroyable.

Sadie a également attiré l’attention lors d’une sortie décontractée à New York, NY en été. Elle portait une robe à fleurs alors qu’elle montait et descendait d’un véhicule et se dirigeait vers un studio pour une apparition sur Aujourd’hui. Elle a également ajouté des chaussures pointues blanches et avait ses longs cheveux lâchés et flottants alors qu’elle lançait des sourires aux photographes.

Lorsque Sadie n’est pas occupée à devenir glamour dans des vêtements élégants pour diverses sorties, elle travaille dur sur Choses étranges. Son personnage, Max, a fait face à la mort lors de la quatrième saison de la populaire série Netflix, et elle a récemment raconté Variété qu’elle n’est pas sûre de ce que sera finalement le sort de Max dans la cinquième et dernière saison de la série. “J’aime un peu ne pas savoir où va son histoire et être surprise quand je la lis, parce que Max elle-même ne sait pas ce qui va lui arriver”, a expliqué Sadie au point de vente. « Je suppose, pourquoi devrais-je ? Je n’ai vraiment aucune idée d’où ils vont avec quoi que ce soit. Je serai donc ravi de lire ces scripts!