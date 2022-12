Sadie Sink a raconté un petit mensonge aux créateurs de “Stranger Things” lors de l’audition de Max

Sadie Sink a décroché le rôle de Max Mayfield dans “Stranger Things”, rejoignant d’autres jeunes membres de la distribution originale, dont Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin et Gaten Matarazzo.

Sink a parlé du processus d’audition plutôt rigoureux qu’elle a subi pour le rôle de Mayfield et du petit mensonge qu’elle a dit aux créateurs de la série lors d’une récente interview sur “Jimmy Kimmel Live”.

“J’ai rejoint la série dans la saison 2 et j’étais fan de la saison 1 auparavant”, a déclaré Sink lors de l’interview. “Tous mes amis le regardaient et tout. J’étais dans le processus d’audition pour Max, et je pense que j’avais fait quatre rappels, fait le test d’écran et puis j’ai découvert que j’avais obtenu le rôle.”

Lorsque la jeune actrice a découvert qu’elle avait décroché le rôle, elle était à “la pratique de la parole et du débat”. Elle a reçu presque immédiatement une planche à roulettes, un accessoire de marque pour le personnage de Sink, des créateurs de la série, The Duffer Brothers.

“Ils ont envoyé un skateboard chez moi le lendemain, et j’ai dû apprendre à faire ça”, a expliqué Sink. “Je n’avais aucune idée de comment faire, et je n’aimais vraiment pas ça parce que le premier jour, j’ai fait une chute assez dure, et ça a juste donné un mauvais ton pendant tout le voyage.

“J’ai dit que j’avais de l’expérience en patin à roues alignées, ce qui n’est qu’un mensonge, et les deux ne vont pas de pair, donc je ne sais pas pourquoi j’ai pensé que cela signifierait quelque chose.”

En fin de compte, tout a fonctionné pour Sink, qui fait partie de la distribution principale de la série depuis que son personnage a été présenté pour la première fois dans la saison 2. Mayfield est un personnage bien-aimé des fans de la série.

Sink apparaît également dans le film de 2022, “The Whale” avec Brendan Fraser et était dans le court métrage “All Too Well” de Taylor Swift face à Dylan O’Brien.