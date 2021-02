SADIE Robertson a atteint le troisième trimestre de sa grossesse avec son mari Christian Huff, alors que le couple a annoncé son «enthousiasme» pour le futur bébé.

La star de Duck Dynasty a révélé sa grossesse pour la première fois en octobre 2020, après s’être mariée en novembre 2019.

Sadie, 23 ans, a publié de nouvelles photos de sa bosse grandissante dans une douce Instagram collage aujourd’hui.

Vêtue d’un pantalon de jogging rouge et d’un grand tee-shirt blanc, la future maman a regardé avec amour Christian, a tenu leur petit chien blanc et a souri vivement alors qu’ils atteignaient le jalon.

La star de télé-réalité a légendé ses images: « 3ème trimestre ici on goooooo !!! 💗 EXCITÉ POUR CELUI-CI. »

Sadie a d’abord annoncé le nouvelles de son bébé en octobre de l’année dernière, lorsqu’elle a partagé une image en noir et blanc de son échographie.

Le couple était aux anges avec excitation alors que la jeune maman écrivait: « CRIER AVEC EXCITATION DE PARTAGER CETTE NOUVELLE! Bébé, nous t’adorons déjà. Ce que j’ai déjà appris de toi – Dieu a toujours créé. Dieu croit toujours en nous Dieu produit encore la VIE, l’espoir est encore à venir.

«La façon dont nous choisissons de vivre affectera votre génération à venir, alors je veux vivre ma vie au maximum et être fort pour vous. Nous sommes reconnaissants de porter un miracle dans le monde!

«Bébé, tu es déjà aimé et déjà cru. J’ai hâte de t’accueillir dans le monde avec toute la joie, l’espoir et l’excitation que tu apporteras dans la vie de tant de personnes par ta vie incroyable et miraculeuse», a-t-elle jailli.

La personnalité de la télévision a également récemment admis que son corps avait « changé quotidiennement » pendant son grossesse.

En novembre, elle a attribué sa croissance rapide à Dieu en partageant: « 17 semaines wow wow wow. C’est absolument miraculeux que mon corps change quotidiennement pour faire grandir cette vie en moi.

«Je ne peux pas manquer intentionnellement un créateur dans les coulisses.»

Tout en posant joyeusement dans un bikini une pièce gris et blanc, la beauté blonde a poursuivi: « J’adore penser à elle tous les jours … à quoi elle va ressembler, à quoi elle va ressembler, quel sera son passe-temps préféré , mais la plus grande chose à laquelle penser est qu’avant de connaître ces choses, Dieu la connaît.

« Il connaît les poils qui se forment sur sa tête, et il connaît le cœur qu’elle a qui bat si fort. Il la rend belle et merveilleuse et j’ai hâte d’être captivée par le design.

Elle a conclu: « Je suis émerveillée et émerveillée. »

Sadie devait, malheureusement, combattre Covid pendant sa grossesse, alors qu’elle révélait le mal de tête et la toux qui la faisaient souffrir.

« En fait, j’ai testé négatif mais je ne me sentais toujours pas bien à ce sujet, puis Christian a eu de la fièvre et je me suis dit: ‘Oh non, ça vient.’

« Et bien sûr, deux jours plus tard J’étais complètement COVID. «

Le natif de Louisiane a poursuivi: « Le mien a commencé avec un très mauvais mal de tête. Comme, un type de mal de tête différent de celui que j’ai jamais eu – c’était comme une migraine derrière mes yeux.

«Puis j’ai eu la toux, ma gorge était si rouge et en feu. C’était terrible. «